Токеномика Oracle (ORCLON)

Токеномика Oracle (ORCLON)

Откройте для себя ключевую информацию о Oracle (ORCLON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:25:42 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Oracle (ORCLON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oracle (ORCLON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 577,56K
$ 577,56K$ 577,56K
Общее предложение:
$ 2,82K
$ 2,82K$ 2,82K
Оборотное предложение:
$ 2,82K
$ 2,82K$ 2,82K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 577,56K
$ 577,56K$ 577,56K
Исторический максимум:
$ 329,19
$ 329,19$ 329,19
Исторический минимум:
$ 186,97466221830726
$ 186,97466221830726$ 186,97466221830726
Текущая цена:
$ 204,93
$ 204,93$ 204,93

Информация о Oracle (ORCLON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Официальный сайт:
https://app.ondo.finance/assets/orclon
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8a23C6BaadB88512b30475C83Df6A63881e33e1E

Токеномика Oracle (ORCLON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oracle (ORCLON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORCLON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORCLON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORCLON, изучите текущую цену ORCLON!

Как купить ORCLON

Заинтересованы в добавлении Oracle (ORCLON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ORCLON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Oracle (ORCLON)

Анализ истории цены ORCLON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ORCLON

Хотите узнать, куда может двигаться ORCLON? Наша страница прогноза цены ORCLON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»