Текущая цена OpenPad AI сегодня составляет 0.001486 USD. Следите за обновлениями цены OPAD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OPAD прямо сейчас на MEXC.

OpenPad AI Курс (OPAD)

$0,001486
График цены OpenPad AI (OPAD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:05:51 (UTC+8)

Информация о ценах OpenPad AI (OPAD) (USD)

$ 0,001484
$ 0,00151
Текущая цена OpenPad AI (OPAD) составляет $ 0,001486. За последние 24 часа OPAD торговался в диапазоне от $ 0,001484 до $ 0,00151, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OPAD за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, OPAD изменился на -0,41% за последний час, на -0,60% за 24 часа и на -0,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OpenPad AI (OPAD)

$ 27,43K
$ 1,49M
1 000 000 000
BSC

Текущая рыночная капитализация OpenPad AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 27,43K. Циркулируещее обращение OPAD составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,49M.

История цен OpenPad AI (OPAD) в USD

Отслеживайте изменения цены OpenPad AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00000897-0,60%
30 дней$ -0,008214-84,69%
60 дней$ -0,065794-97,80%
90 дней$ -0,018514-92,57%
Изменение цены OpenPad AI сегодня

Сегодня для OPAD зафиксировано изменение $ -0,00000897 (-0,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OpenPad AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,008214 (-84,69%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OpenPad AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OPAD изменился на $ -0,065794 (-97,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OpenPad AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,018514 (-92,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OpenPad AI (OPAD)?

Просмотеть страницу истории цен OpenPad AI.

Что такое OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI – это вертикально интегрированный стек децентрализованного ИИ (deAI), который открывает возможности для нового поколения автономных приложений и супер-dApps. Наша платформа объединяет все необходимые компоненты для создания децентрализованных инновационных решений на базе ИИ с высокой производительностью и экономической эффективностью.

OpenPad AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в OpenPad AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга OPAD, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о OpenPad AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки OpenPad AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены OpenPad AI (USD)

Сколько будет стоить OpenPad AI (OPAD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OpenPad AI (OPAD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OpenPad AI.

Проверьте прогноз цены OpenPad AI!

Токеномика OpenPad AI (OPAD)

Понимание токеномики OpenPad AI (OPAD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OPAD прямо сейчас!

Как купить OpenPad AI (OPAD)

Ищете как купить OpenPad AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести OpenPad AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

OPAD на местную валюту

1 OpenPad AI (OPAD) в VND
39,10409
1 OpenPad AI (OPAD) в AUD
A$0,00227358
1 OpenPad AI (OPAD) в GBP
0,0011145
1 OpenPad AI (OPAD) в EUR
0,00127796
1 OpenPad AI (OPAD) в USD
$0,001486
1 OpenPad AI (OPAD) в MYR
RM0,00627092
1 OpenPad AI (OPAD) в TRY
0,06238228
1 OpenPad AI (OPAD) в JPY
¥0,225872
1 OpenPad AI (OPAD) в ARS
ARS$2,00538672
1 OpenPad AI (OPAD) в RUB
0,12069292
1 OpenPad AI (OPAD) в INR
0,13051538
1 OpenPad AI (OPAD) в IDR
Rp24,76665676
1 OpenPad AI (OPAD) в PHP
0,08709446
1 OpenPad AI (OPAD) в EGP
￡E.0,07070388
1 OpenPad AI (OPAD) в BRL
R$0,00799468
1 OpenPad AI (OPAD) в CAD
C$0,00206554
1 OpenPad AI (OPAD) в BDT
0,18141088
1 OpenPad AI (OPAD) в NGN
2,17250228
1 OpenPad AI (OPAD) в COP
$5,8046875
1 OpenPad AI (OPAD) в ZAR
R.0,02573752
1 OpenPad AI (OPAD) в UAH
0,0622634
1 OpenPad AI (OPAD) в TZS
T.Sh.3,68733068
1 OpenPad AI (OPAD) в VES
Bs0,31206
1 OpenPad AI (OPAD) в CLP
$1,407242
1 OpenPad AI (OPAD) в PKR
Rs0,42059744
1 OpenPad AI (OPAD) в KZT
0,79978006
1 OpenPad AI (OPAD) в THB
฿0,04865164
1 OpenPad AI (OPAD) в TWD
NT$0,04579852
1 OpenPad AI (OPAD) в AED
د.إ0,00545362
1 OpenPad AI (OPAD) в CHF
Fr0,00117394
1 OpenPad AI (OPAD) в HKD
HK$0,01154622
1 OpenPad AI (OPAD) в AMD
֏0,5684693
1 OpenPad AI (OPAD) в MAD
.د.م0,01376036
1 OpenPad AI (OPAD) в MXN
$0,0273424
1 OpenPad AI (OPAD) в SAR
ريال0,0055725
1 OpenPad AI (OPAD) в ETB
Br0,22501012
1 OpenPad AI (OPAD) в KES
KSh0,19190204
1 OpenPad AI (OPAD) в JOD
د.أ0,001053574
1 OpenPad AI (OPAD) в PLN
0,00540904
1 OpenPad AI (OPAD) в RON
лв0,00649382
1 OpenPad AI (OPAD) в SEK
kr0,01393868
1 OpenPad AI (OPAD) в BGN
лв0,00249648
1 OpenPad AI (OPAD) в HUF
Ft0,4991474
1 OpenPad AI (OPAD) в CZK
0,03114656
1 OpenPad AI (OPAD) в KWD
د.ك0,000454716
1 OpenPad AI (OPAD) в ILS
0,00488894
1 OpenPad AI (OPAD) в BOB
Bs0,01026826
1 OpenPad AI (OPAD) в AZN
0,0025262
1 OpenPad AI (OPAD) в TJS
SM0,01376036
1 OpenPad AI (OPAD) в GEL
0,0040122
1 OpenPad AI (OPAD) в AOA
Kz1,35459302
1 OpenPad AI (OPAD) в BHD
.د.ب0,000558736
1 OpenPad AI (OPAD) в BMD
$0,001486
1 OpenPad AI (OPAD) в DKK
kr0,00955498
1 OpenPad AI (OPAD) в HNL
L0,03902236
1 OpenPad AI (OPAD) в MUR
0,06764272
1 OpenPad AI (OPAD) в NAD
$0,02579696
1 OpenPad AI (OPAD) в NOK
kr0,01483028
1 OpenPad AI (OPAD) в NZD
$0,00258564
1 OpenPad AI (OPAD) в PAB
B/.0,001486
1 OpenPad AI (OPAD) в PGK
K0,0062412
1 OpenPad AI (OPAD) в QAR
ر.ق0,00540904
1 OpenPad AI (OPAD) в RSD
дин.0,15007114
1 OpenPad AI (OPAD) в UZS
soʻm17,90361034
1 OpenPad AI (OPAD) в ALL
L0,12391754
1 OpenPad AI (OPAD) в ANG
ƒ0,00265994
1 OpenPad AI (OPAD) в AWG
ƒ0,0026748
1 OpenPad AI (OPAD) в BBD
$0,002972
1 OpenPad AI (OPAD) в BAM
KM0,00249648
1 OpenPad AI (OPAD) в BIF
Fr4,382214
1 OpenPad AI (OPAD) в BND
$0,0019318
1 OpenPad AI (OPAD) в BSD
$0,001486
1 OpenPad AI (OPAD) в JMD
$0,23847328
1 OpenPad AI (OPAD) в KHR
5,9919235
1 OpenPad AI (OPAD) в KMF
Fr0,630064
1 OpenPad AI (OPAD) в LAK
32,30434718
1 OpenPad AI (OPAD) в LKR
රු0,45098614
1 OpenPad AI (OPAD) в MDL
L0,02521742
1 OpenPad AI (OPAD) в MGA
Ar6,6636698
1 OpenPad AI (OPAD) в MOP
P0,011888
1 OpenPad AI (OPAD) в MVR
0,0227358
1 OpenPad AI (OPAD) в MWK
MK2,5753866
1 OpenPad AI (OPAD) в MZN
MT0,0949554
1 OpenPad AI (OPAD) в NPR
रु0,20884244
1 OpenPad AI (OPAD) в PYG
10,538712
1 OpenPad AI (OPAD) в RWF
Fr2,156186
1 OpenPad AI (OPAD) в SBD
$0,01222978
1 OpenPad AI (OPAD) в SCR
0,02031362
1 OpenPad AI (OPAD) в SRD
$0,05890504
1 OpenPad AI (OPAD) в SVC
$0,0130025
1 OpenPad AI (OPAD) в SZL
L0,02579696
1 OpenPad AI (OPAD) в TMT
m0,00521586
1 OpenPad AI (OPAD) в TND
د.ت0,004365868
1 OpenPad AI (OPAD) в TTD
$0,01007508
1 OpenPad AI (OPAD) в UGX
Sh5,177224
1 OpenPad AI (OPAD) в XAF
Fr0,838104
1 OpenPad AI (OPAD) в XCD
$0,0040122
1 OpenPad AI (OPAD) в XOF
Fr0,838104
1 OpenPad AI (OPAD) в XPF
Fr0,151572
1 OpenPad AI (OPAD) в BWP
P0,0199124
1 OpenPad AI (OPAD) в BZD
$0,00298686
1 OpenPad AI (OPAD) в CVE
$0,14140776
1 OpenPad AI (OPAD) в DJF
Fr0,264508
1 OpenPad AI (OPAD) в DOP
$0,0942867
1 OpenPad AI (OPAD) в DZD
د.ج0,19380412
1 OpenPad AI (OPAD) в FJD
$0,0034178
1 OpenPad AI (OPAD) в GNF
Fr12,92077
1 OpenPad AI (OPAD) в GTQ
Q0,01138276
1 OpenPad AI (OPAD) в GYD
$0,3108712
1 OpenPad AI (OPAD) в ISK
kr0,181292

Источники OpenPad AI

Для более глубокого понимания OpenPad AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт OpenPad AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OpenPad AI

Сколько стоит OpenPad AI (OPAD) на сегодня?
Актуальная цена OPAD в USD – 0,001486 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OPAD в USD?
Текущая цена OPAD в USD составляет $ 0,001486. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OpenPad AI?
Рыночная капитализация OPAD составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OPAD?
Циркулирующее предложение OPAD составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OPAD?
OPAD достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена OPAD за все время (ATL)?
OPAD достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов OPAD?
Объем торгов за последние 24 часа для OPAD составляет $ 27,43K USD.
Вырастет ли OPAD в цене в этом году?
OPAD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OPAD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии OpenPad AI (OPAD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

