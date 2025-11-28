Что такое OPAD

Токеномика и анализ цен OpenPad AI (OPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenPad AI (OPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 458,00K $ 458,00K $ 458,00K Исторический максимум: $ 0,18882 $ 0,18882 $ 0,18882 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000458 $ 0,000458 $ 0,000458 Узнайте больше о цене OpenPad AI (OPAD) Купить OPAD сейчас!

Информация о OpenPad AI (OPAD) OPENPAD AI – это вертикально интегрированный стек децентрализованного ИИ (deAI), который открывает возможности для нового поколения автономных приложений и супер-dApps. Наша платформа объединяет все необходимые компоненты для создания децентрализованных инновационных решений на базе ИИ с высокой производительностью и экономической эффективностью. Официальный сайт: https://openpad.io/homepage Whitepaper: https://docs.openpad.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9aa52de273b5855f25247c312054b086345e4027

Токеномика OpenPad AI (OPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpenPad AI (OPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPAD, изучите текущую цену OPAD!

