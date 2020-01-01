Токеномика NEXPACE (NXPC)

Токеномика NEXPACE (NXPC)

Откройте для себя ключевую информацию о NEXPACE (NXPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NEXPACE (NXPC)

MapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.

Официальный сайт:
https://msu.io
Whitepaper:
https://docs.nexpace.io/
Обозреватель блоков:
https://msu-explorer.xangle.io/

Токеномика и анализ цен NEXPACE (NXPC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEXPACE (NXPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 168,60M
$ 168,60M$ 168,60M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 181,73M
$ 181,73M$ 181,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 927,70M
$ 927,70M$ 927,70M
Исторический максимум:
$ 3,8563
$ 3,8563$ 3,8563
Исторический минимум:
$ 0,8685474562045794
$ 0,8685474562045794$ 0,8685474562045794
Текущая цена:
$ 0,9277
$ 0,9277$ 0,9277

Токеномика NEXPACE (NXPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NEXPACE (NXPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NXPC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NXPC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXPC, изучите текущую цену NXPC!

Как купить NXPC

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История цены NEXPACE (NXPC)

Анализ истории цены NXPC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.