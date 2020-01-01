Токеномика NEXPACE (NXPC) Откройте для себя ключевую информацию о NEXPACE (NXPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEXPACE (NXPC) MapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт. Официальный сайт: https://msu.io Whitepaper: https://docs.nexpace.io/ Обозреватель блоков: https://msu-explorer.xangle.io/ Купить NXPC сейчас!

Токеномика и анализ цен NEXPACE (NXPC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEXPACE (NXPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 168,60M $ 168,60M $ 168,60M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 181,73M $ 181,73M $ 181,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 927,70M $ 927,70M $ 927,70M Исторический максимум: $ 3,8563 $ 3,8563 $ 3,8563 Исторический минимум: $ 0,8685474562045794 $ 0,8685474562045794 $ 0,8685474562045794 Текущая цена: $ 0,9277 $ 0,9277 $ 0,9277 Узнайте больше о цене NEXPACE (NXPC)

Токеномика NEXPACE (NXPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEXPACE (NXPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NXPC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NXPC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXPC, изучите текущую цену NXPC!

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