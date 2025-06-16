Что такое NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

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NovaTrade RWA Прогноз Цены

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История цен NovaTrade RWA

Отслеживание траектории движения цены NRWA дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории NRWA в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен NovaTrade RWA.

Токеномика NovaTrade RWA (NRWA)

Понимание токеномики NovaTrade RWA (NRWA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NRWA прямо сейчас!

Как купить NovaTrade RWA (NRWA)

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NRWA на местную валюту

1 NRWA к VND ₫ 32 832,96235 1 NRWA к AUD A$ 1,8964888 1 NRWA к GBP ￡ 0,9108137 1 NRWA к EUR € 1,0730134 1 NRWA к USD $ 1,24769 1 NRWA к MYR RM 5,2902056 1 NRWA к TRY ₺ 49,1090784 1 NRWA к JPY ¥ 179,2805761 1 NRWA к RUB ₽ 98,0933878 1 NRWA к INR ₹ 107,0393251 1 NRWA к IDR Rp 20 453,9311536 1 NRWA к KRW ₩ 1 690,6324269 1 NRWA к PHP ₱ 70,120178 1 NRWA к EGP ￡E. 62,7088994 1 NRWA к BRL R$ 6,862295 1 NRWA к CAD C$ 1,6843815 1 NRWA к BDT ৳ 152,5176256 1 NRWA к NGN ₦ 1 928,4171871 1 NRWA к UAH ₴ 51,8415195 1 NRWA к VES Bs 124,769 1 NRWA к PKR Rs 353,0463624 1 NRWA к KZT ₸ 639,5035095 1 NRWA к THB ฿ 40,4625867 1 NRWA к TWD NT$ 36,6945629 1 NRWA к AED د.إ 4,5790223 1 NRWA к CHF Fr 0,998152 1 NRWA к HKD HK$ 9,7818896 1 NRWA к MAD .د.م 11,353979 1 NRWA к MXN $ 23,4940027

Источники NovaTrade RWA

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о NovaTrade RWA Какова цена NovaTrade RWA (NRWA) сегодня? Текущая цена NovaTrade RWA (NRWA) составляет 1,24769 USD . Какова рыночная капитализация NovaTrade RWA (NRWA)? Текущая рыночная капитализация NovaTrade RWA составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения NRWA на его рыночную цену в реальном времени 1,24769 USD . Каково оборотное предложение NovaTrade RWA (NRWA)? Текущее оборотное предложение NovaTrade RWA (NRWA) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена NovaTrade RWA (NRWA)? По состоянию на 2025-06-16 самая высокая цена NovaTrade RWA (NRWA) составляет 84,99998 USD . Каков 24-часовой объем торгов NovaTrade RWA (NRWA)? 24-часовой объем торгов NovaTrade RWA (NRWA) составляет $ 5,06M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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