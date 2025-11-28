Что такое NAORIS

Токеномика и анализ цен Naoris Protocol (NAORIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Naoris Protocol (NAORIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,84M $ 102,84M $ 102,84M Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02571 $ 0,02571 $ 0,02571 Узнайте больше о цене Naoris Protocol (NAORIS) Купить NAORIS сейчас!

Информация о Naoris Protocol (NAORIS) Naoris Protocol использует устойчивость к постквантовым угрозам, проверку систем в реальном времени и децентрализованную сеть доверия, разработанную для масштабирования вместе с интернетом и обеспечения безопасности цифрового мира. Naoris Protocol использует устойчивость к постквантовым угрозам, проверку систем в реальном времени и децентрализованную сеть доверия, разработанную для масштабирования вместе с интернетом и обеспечения безопасности цифрового мира. Официальный сайт: https://www.naorisprotocol.com/ Whitepaper: https://docsend.com/view/3hsk5mtu59ek5mqb Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1b379a79c91a540b2bcd612b4d713f31de1b80cc

Токеномика Naoris Protocol (NAORIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Naoris Protocol (NAORIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAORIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAORIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAORIS, изучите текущую цену NAORIS!

Как купить NAORIS Заинтересованы в добавлении Naoris Protocol (NAORIS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NAORIS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NAORIS на MEXC прямо сейчас! История цены Naoris Protocol (NAORIS) Анализ истории цены NAORIS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NAORIS прямо сейчас! Прогноз цены NAORIS Хотите узнать, куда может двигаться NAORIS? Наша страница прогноза цены NAORIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NAORIS прямо сейчас!

