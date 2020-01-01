Токеномика MicroVisionChain (SPACE)
Информация о MicroVisionChain (SPACE)
MVC - это публичный блокчейн с неограниченным потенциалом, основанный на UTXO-модели смарт-контракта первого уровня. Это революционное блокчейн-решение, созданное для решения проблемы перегруженности биткоина. MVC обеспечивает беспрецедентную скорость транзакций, экспоненциальную масштабируемость с высокой конверсией, чрезвычайно низкие комиссии при сохранении децентрализации. В сочетании с межцепочечным решением децентрализованной идентификации (DID) MVC станет идеальным сайдчейном для биткойна, раскрывая весь потенциал биткойна для ежедневных транзакций и предоставляя виртуальные машины биткойна, позволяющие разрабатывать массивные Web3-приложения.
Токеномика и анализ цен MicroVisionChain (SPACE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MicroVisionChain (SPACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MicroVisionChain (SPACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MicroVisionChain (SPACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SPACE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SPACE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPACE, изучите текущую цену SPACE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 SPACE = 0,1453 USD