Токеномика MicroVisionChain (SPACE)

Токеномика MicroVisionChain (SPACE)

Откройте для себя ключевую информацию о MicroVisionChain (SPACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MicroVisionChain (SPACE)

MVC - это публичный блокчейн с неограниченным потенциалом, основанный на UTXO-модели смарт-контракта первого уровня. Это революционное блокчейн-решение, созданное для решения проблемы перегруженности биткоина. MVC обеспечивает беспрецедентную скорость транзакций, экспоненциальную масштабируемость с высокой конверсией, чрезвычайно низкие комиссии при сохранении децентрализации. В сочетании с межцепочечным решением децентрализованной идентификации (DID) MVC станет идеальным сайдчейном для биткойна, раскрывая весь потенциал биткойна для ежедневных транзакций и предоставляя виртуальные машины биткойна, позволяющие разрабатывать массивные Web3-приложения.

Официальный сайт:
https://www.microvisionchain.com/
Whitepaper:
https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation
Обозреватель блоков:
https://scan.microvisionchain.com/

Токеномика и анализ цен MicroVisionChain (SPACE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MicroVisionChain (SPACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M
Исторический максимум:
$ 38
$ 38$ 38
Исторический минимум:
$ 0,1330153864457998
$ 0,1330153864457998$ 0,1330153864457998
Текущая цена:
$ 0,1453
$ 0,1453$ 0,1453

Токеномика MicroVisionChain (SPACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MicroVisionChain (SPACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPACE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPACE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPACE, изучите текущую цену SPACE!

Как купить SPACE

Заинтересованы в добавлении MicroVisionChain (SPACE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SPACE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MicroVisionChain (SPACE)

Анализ истории цены SPACE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SPACE

Хотите узнать, куда может двигаться SPACE? Наша страница прогноза цены SPACE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.