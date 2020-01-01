Токеномика MicroVisionChain (SPACE) Откройте для себя ключевую информацию о MicroVisionChain (SPACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MicroVisionChain (SPACE) MVC - это публичный блокчейн с неограниченным потенциалом, основанный на UTXO-модели смарт-контракта первого уровня. Это революционное блокчейн-решение, созданное для решения проблемы перегруженности биткоина. MVC обеспечивает беспрецедентную скорость транзакций, экспоненциальную масштабируемость с высокой конверсией, чрезвычайно низкие комиссии при сохранении децентрализации. В сочетании с межцепочечным решением децентрализованной идентификации (DID) MVC станет идеальным сайдчейном для биткойна, раскрывая весь потенциал биткойна для ежедневных транзакций и предоставляя виртуальные машины биткойна, позволяющие разрабатывать массивные Web3-приложения. Официальный сайт: https://www.microvisionchain.com/ Whitepaper: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Обозреватель блоков: https://scan.microvisionchain.com/ Купить SPACE сейчас!

Токеномика и анализ цен MicroVisionChain (SPACE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MicroVisionChain (SPACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Исторический максимум: $ 38 $ 38 $ 38 Исторический минимум: $ 0,1330153864457998 $ 0,1330153864457998 $ 0,1330153864457998 Текущая цена: $ 0,1453 $ 0,1453 $ 0,1453 Узнайте больше о цене MicroVisionChain (SPACE)

Токеномика MicroVisionChain (SPACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MicroVisionChain (SPACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPACE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPACE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPACE, изучите текущую цену SPACE!

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