Текущая цена 1 MONPRO в USD:

$0,02042
$0,02042$0,02042
+15,75%1D
USD
График цены MON Protocol (MONPRO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:33 (UTC+8)

Информация о ценах MON Protocol (MONPRO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01749
$ 0,01749$ 0,01749
Мин 24Ч
$ 0,02099
$ 0,02099$ 0,02099
Макс 24Ч

$ 0,01749
$ 0,01749$ 0,01749

$ 0,02099
$ 0,02099$ 0,02099

$ 0,9595624143978051
$ 0,9595624143978051$ 0,9595624143978051

$ 0,014962049622685736
$ 0,014962049622685736$ 0,014962049622685736

+15,23%

+15,75%

+18,85%

+18,85%

Текущая цена MON Protocol (MONPRO) составляет $ 0,02042. За последние 24 часа MONPRO торговался в диапазоне от $ 0,01749 до $ 0,02099, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MONPRO за все время составляет $ 0,9595624143978051, а минимальная – $ 0,014962049622685736.

Что касается краткосрочной динамики, MONPRO изменился на +15,23% за последний час, на +15,75% за 24 часа и на +18,85% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MON Protocol (MONPRO)

No.1141

$ 11,94M
$ 11,94M$ 11,94M

$ 56,60K
$ 56,60K$ 56,60K

$ 20,41M
$ 20,41M$ 20,41M

584,88M
584,88M 584,88M

999 517 431
999 517 431 999 517 431

ETH

Текущая рыночная капитализация MON Protocol составляет $ 11,94M, при 24-часовом объеме торгов $ 56,60K. Циркулируещее обращение MONPRO составляет 584,88M, а общее предложение – 999517431. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,41M.

История цен MON Protocol (MONPRO) в USD

Отслеживайте изменения цены MON Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0027785+15,75%
30 дней$ +0,00213+11,64%
60 дней$ -0,00218-9,65%
90 дней$ -0,00288-12,37%
Изменение цены MON Protocol сегодня

Сегодня для MONPRO зафиксировано изменение $ +0,0027785 (+15,75%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MON Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,00213 (+11,64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MON Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MONPRO изменился на $ -0,00218 (-9,65%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MON Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00288 (-12,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MON Protocol (MONPRO)?

Просмотеть страницу истории цен MON Protocol.

Что такое MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol стремится стать разработчиком и ведущим издателем блокчейн-нативных IP и игр. Это позволит игровым проектам на основе блокчейна охватить большую аудиторию геймеров и фанатов, максимально повысив их популярность.

MON Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MON Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MONPRO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о MON Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки MON Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены MON Protocol (USD)

Сколько будет стоить MON Protocol (MONPRO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MON Protocol (MONPRO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MON Protocol.

Проверьте прогноз цены MON Protocol!

Токеномика MON Protocol (MONPRO)

Понимание токеномики MON Protocol (MONPRO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MONPRO прямо сейчас!

Как купить MON Protocol (MONPRO)

Ищете как купить MON Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести MON Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MONPRO на местную валюту

Источники MON Protocol

Для более глубокого понимания MON Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MON Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MON Protocol

Сколько стоит MON Protocol (MONPRO) на сегодня?
Актуальная цена MONPRO в USD – 0,02042 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MONPRO в USD?
Текущая цена MONPRO в USD составляет $ 0,02042. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MON Protocol?
Рыночная капитализация MONPRO составляет $ 11,94M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MONPRO?
Циркулирующее предложение MONPRO составляет 584,88M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MONPRO?
MONPRO достиг максимальной цены (ATH) в 0,9595624143978051 USD.
Какова была минимальная цена MONPRO за все время (ATL)?
MONPRO достиг минимальной цены (ATL) в 0,014962049622685736 USD.
Каков объем торгов MONPRO?
Объем торгов за последние 24 часа для MONPRO составляет $ 56,60K USD.
Вырастет ли MONPRO в цене в этом году?
MONPRO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MONPRO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MON Protocol (MONPRO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

