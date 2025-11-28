Что такое MONPRO

Токеномика и анализ цен MON Protocol (MONPRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MON Protocol (MONPRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,21M $ 6,21M $ 6,21M Общее предложение: $ 999,52M $ 999,52M $ 999,52M Оборотное предложение: $ 593,78M $ 593,78M $ 593,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,45M $ 10,45M $ 10,45M Исторический максимум: $ 0,5584 $ 0,5584 $ 0,5584 Исторический минимум: $ 0,009898610187615772 $ 0,009898610187615772 $ 0,009898610187615772 Текущая цена: $ 0,01046 $ 0,01046 $ 0,01046 Узнайте больше о цене MON Protocol (MONPRO) Купить MONPRO сейчас!

Информация о MON Protocol (MONPRO) Mon Protocol стремится стать разработчиком и ведущим издателем блокчейн-нативных IP и игр. Это позволит игровым проектам на основе блокчейна охватить большую аудиторию геймеров и фанатов, максимально повысив их популярность. Mon Protocol стремится стать разработчиком и ведущим издателем блокчейн-нативных IP и игр. Это позволит игровым проектам на основе блокчейна охватить большую аудиторию геймеров и фанатов, максимально повысив их популярность. Официальный сайт: https://monprotocol.ai/ Whitepaper: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc555D625828c4527d477e595fF1Dd5801B4a600e

Токеномика MON Protocol (MONPRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MON Protocol (MONPRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONPRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONPRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONPRO, изучите текущую цену MONPRO!

Как купить MONPRO Заинтересованы в добавлении MON Protocol (MONPRO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MONPRO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MONPRO на MEXC прямо сейчас! История цены MON Protocol (MONPRO) Анализ истории цены MONPRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MONPRO прямо сейчас! Прогноз цены MONPRO Хотите узнать, куда может двигаться MONPRO? Наша страница прогноза цены MONPRO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MONPRO прямо сейчас!

