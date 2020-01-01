Токеномика MetaMUI (MMUI)

Токеномика MetaMUI (MMUI)

Откройте для себя ключевую информацию о MetaMUI (MMUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MetaMUI (MMUI)

MetaMUI – это децентрализованный мета-блокчейн, основанный на идентификации личности и призванный преобразовать глобальную финансовую инфраструктуру, заменив традиционную кредитную экономику устойчивой моделью краудинвестинга. Он уникальным образом решает трилемму цифровых валют – приватность, идентичность и программируемость – позволяя создавать цифровые валюты, сохраняющие приватность и отвечающие требованиям законодательства, не полагаясь на консенсус блокчейна или центральные серверы. Нацелившись на лидерство на рынке блокчейн-услуг без кода (BaaS), MetaMUI предлагает универсальную платформу, объединяющую блокчейны идентификации и токенов, упрощая разработку dApp и превосходя таких конкурентов, как Avacloud, Ripple и Ethereum. Ее устойчивая экономика токенов поддерживается за счет платы за услуги по управлению, регистрации личности, токенизации активов и т. д., что обеспечивает долгосрочный рост стоимости. Благодаря таким передовым функциям, как одноранговые офлайн-платежи, безопасная верификация активов и децентрализованные сервисы идентификации, MetaMUI занимает лидирующие позиции в сфере цифровых финансов, CBDC и инноваций в области блокчейна.

Официальный сайт:
https://sovereignwallet.network/
Whitepaper:
https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://scan.metamui.id/dashboard

Токеномика и анализ цен MetaMUI (MMUI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaMUI (MMUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,62M
$ 24,62M$ 24,62M
Общее предложение:
$ 800,00M
$ 800,00M$ 800,00M
Оборотное предложение:
$ 476,25M
$ 476,25M$ 476,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,36M
$ 41,36M$ 41,36M
Исторический максимум:
$ 0,6474
$ 0,6474$ 0,6474
Исторический минимум:
$ 0,02990363044572816
$ 0,02990363044572816$ 0,02990363044572816
Текущая цена:
$ 0,0517
$ 0,0517$ 0,0517

Токеномика MetaMUI (MMUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MetaMUI (MMUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MMUI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MMUI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMUI, изучите текущую цену MMUI!

Как купить MMUI

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История цены MetaMUI (MMUI)

Анализ истории цены MMUI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MMUI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.