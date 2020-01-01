Токеномика MetaMUI (MMUI)
Информация о MetaMUI (MMUI)
MetaMUI – это децентрализованный мета-блокчейн, основанный на идентификации личности и призванный преобразовать глобальную финансовую инфраструктуру, заменив традиционную кредитную экономику устойчивой моделью краудинвестинга. Он уникальным образом решает трилемму цифровых валют – приватность, идентичность и программируемость – позволяя создавать цифровые валюты, сохраняющие приватность и отвечающие требованиям законодательства, не полагаясь на консенсус блокчейна или центральные серверы. Нацелившись на лидерство на рынке блокчейн-услуг без кода (BaaS), MetaMUI предлагает универсальную платформу, объединяющую блокчейны идентификации и токенов, упрощая разработку dApp и превосходя таких конкурентов, как Avacloud, Ripple и Ethereum. Ее устойчивая экономика токенов поддерживается за счет платы за услуги по управлению, регистрации личности, токенизации активов и т. д., что обеспечивает долгосрочный рост стоимости. Благодаря таким передовым функциям, как одноранговые офлайн-платежи, безопасная верификация активов и децентрализованные сервисы идентификации, MetaMUI занимает лидирующие позиции в сфере цифровых финансов, CBDC и инноваций в области блокчейна.
Токеномика и анализ цен MetaMUI (MMUI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaMUI (MMUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MetaMUI (MMUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MetaMUI (MMUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MMUI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MMUI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMUI, изучите текущую цену MMUI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 MMUI = 0,0517 USD