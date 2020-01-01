Токеномика MetaMUI (MMUI) Откройте для себя ключевую информацию о MetaMUI (MMUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MetaMUI (MMUI) MetaMUI – это децентрализованный мета-блокчейн, основанный на идентификации личности и призванный преобразовать глобальную финансовую инфраструктуру, заменив традиционную кредитную экономику устойчивой моделью краудинвестинга. Он уникальным образом решает трилемму цифровых валют – приватность, идентичность и программируемость – позволяя создавать цифровые валюты, сохраняющие приватность и отвечающие требованиям законодательства, не полагаясь на консенсус блокчейна или центральные серверы. Нацелившись на лидерство на рынке блокчейн-услуг без кода (BaaS), MetaMUI предлагает универсальную платформу, объединяющую блокчейны идентификации и токенов, упрощая разработку dApp и превосходя таких конкурентов, как Avacloud, Ripple и Ethereum. Ее устойчивая экономика токенов поддерживается за счет платы за услуги по управлению, регистрации личности, токенизации активов и т. д., что обеспечивает долгосрочный рост стоимости. Благодаря таким передовым функциям, как одноранговые офлайн-платежи, безопасная верификация активов и децентрализованные сервисы идентификации, MetaMUI занимает лидирующие позиции в сфере цифровых финансов, CBDC и инноваций в области блокчейна. Официальный сайт: https://sovereignwallet.network/ Whitepaper: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Обозреватель блоков: https://scan.metamui.id/dashboard Купить MMUI сейчас!

Токеномика и анализ цен MetaMUI (MMUI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaMUI (MMUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,62M $ 24,62M $ 24,62M Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 476,25M $ 476,25M $ 476,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,36M $ 41,36M $ 41,36M Исторический максимум: $ 0,6474 $ 0,6474 $ 0,6474 Исторический минимум: $ 0,02990363044572816 $ 0,02990363044572816 $ 0,02990363044572816 Текущая цена: $ 0,0517 $ 0,0517 $ 0,0517 Узнайте больше о цене MetaMUI (MMUI)

Токеномика MetaMUI (MMUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetaMUI (MMUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMUI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMUI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMUI, изучите текущую цену MMUI!

Как купить MMUI Заинтересованы в добавлении MetaMUI (MMUI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MMUI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MMUI на MEXC прямо сейчас!

История цены MetaMUI (MMUI) Анализ истории цены MMUI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MMUI прямо сейчас!

Прогноз цены MMUI Хотите узнать, куда может двигаться MMUI? Наша страница прогноза цены MMUI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MMUI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!