Токеномика BOB (BOB) Откройте для себя ключевую информацию о BOB (BOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOB (BOB) $BOB возьмет под контроль пространство мемов. Он был запущен в скрытом режиме и заблокирован на примерно 690 месяцев (около 57 лет) с отказом от контракта. Знания Боба поразят даже самых выдающихся ученых. Официальный сайт: https://explainthisbob.com/ Whitepaper: https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 Купить BOB сейчас!

Токеномика и анализ цен BOB (BOB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOB (BOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,46M $ 3,46M $ 3,46M Общее предложение: $ 690,00B $ 690,00B $ 690,00B Оборотное предложение: $ 689,13B $ 689,13B $ 689,13B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,47M $ 3,47M $ 3,47M Исторический максимум: $ 0,000249 $ 0,000249 $ 0,000249 Исторический минимум: $ 0,000000015403283083 $ 0,000000015403283083 $ 0,000000015403283083 Текущая цена: $ 0,000005027 $ 0,000005027 $ 0,000005027 Узнайте больше о цене BOB (BOB)

Токеномика BOB (BOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOB (BOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOB, изучите текущую цену BOB!

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