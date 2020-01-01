Токеномика BOB (BOB)

Токеномика BOB (BOB)

Откройте для себя ключевую информацию о BOB (BOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BOB (BOB)

$BOB возьмет под контроль пространство мемов. Он был запущен в скрытом режиме и заблокирован на примерно 690 месяцев (около 57 лет) с отказом от контракта. Знания Боба поразят даже самых выдающихся ученых.

Официальный сайт:
https://explainthisbob.com/
Whitepaper:
https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729

Токеномика и анализ цен BOB (BOB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOB (BOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,46M
$ 3,46M$ 3,46M
Общее предложение:
$ 690,00B
$ 690,00B$ 690,00B
Оборотное предложение:
$ 689,13B
$ 689,13B$ 689,13B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,47M
$ 3,47M$ 3,47M
Исторический максимум:
$ 0,000249
$ 0,000249$ 0,000249
Исторический минимум:
$ 0,000000015403283083
$ 0,000000015403283083$ 0,000000015403283083
Текущая цена:
$ 0,000005027
$ 0,000005027$ 0,000005027

Токеномика BOB (BOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOB (BOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOB, изучите текущую цену BOB!

Как купить BOB

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История цены BOB (BOB)

Анализ истории цены BOB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.