Токеномика BOBO (BOBO)

Токеномика BOBO (BOBO)

Откройте для себя ключевую информацию о BOBO (BOBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BOBO (BOBO)

Bobo Coin - это токен ERC-20, основанный на образе медведя Бобо. Медведь Бобо - это персонаж мемов, ассоциирующийся с медвежьими рынками и часто появляющийся на доске /biz/ форума 4chan. Он появился в 2018 году и с тех пор завоевал популярность, получив более 40 000 упоминаний.

Официальный сайт:
https://www.bobothebear.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295

Токеномика и анализ цен BOBO (BOBO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOBO (BOBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,43M
$ 28,43M$ 28,43M
Общее предложение:
$ 69,00T
$ 69,00T$ 69,00T
Оборотное предложение:
$ 66,13T
$ 66,13T$ 66,13T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,66M
$ 29,66M$ 29,66M
Исторический максимум:
$ 0,0000036
$ 0,0000036$ 0,0000036
Исторический минимум:
$ 0,00000000004584169
$ 0,00000000004584169$ 0,00000000004584169
Текущая цена:
$ 0,000000429891
$ 0,000000429891$ 0,000000429891

Токеномика BOBO (BOBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOBO (BOBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOBO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOBO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBO, изучите текущую цену BOBO!

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История цены BOBO (BOBO)

Анализ истории цены BOBO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BOBO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.