Токеномика BOBO (BOBO) Откройте для себя ключевую информацию о BOBO (BOBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOBO (BOBO) Bobo Coin - это токен ERC-20, основанный на образе медведя Бобо. Медведь Бобо - это персонаж мемов, ассоциирующийся с медвежьими рынками и часто появляющийся на доске /biz/ форума 4chan. Он появился в 2018 году и с тех пор завоевал популярность, получив более 40 000 упоминаний. Официальный сайт: https://www.bobothebear.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 Купить BOBO сейчас!

Токеномика и анализ цен BOBO (BOBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOBO (BOBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,43M $ 28,43M $ 28,43M Общее предложение: $ 69,00T $ 69,00T $ 69,00T Оборотное предложение: $ 66,13T $ 66,13T $ 66,13T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,66M $ 29,66M $ 29,66M Исторический максимум: $ 0,0000036 $ 0,0000036 $ 0,0000036 Исторический минимум: $ 0,00000000004584169 $ 0,00000000004584169 $ 0,00000000004584169 Текущая цена: $ 0,000000429891 $ 0,000000429891 $ 0,000000429891 Узнайте больше о цене BOBO (BOBO)

Токеномика BOBO (BOBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOBO (BOBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBO, изучите текущую цену BOBO!

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