Текущая цена MULTIVERSE MONKEY сегодня составляет 0.00683 USD. Следите за обновлениями цены MMON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MMON прямо сейчас на MEXC.

Логотип MULTIVERSE MONKEY

MULTIVERSE MONKEY Курс (MMON)

Текущая цена 1 MMON в USD:

-2,14%1D
USD
График цены MULTIVERSE MONKEY (MMON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:16 (UTC+8)

Информация о ценах MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,73%

-2,13%

-12,44%

-12,44%

Текущая цена MULTIVERSE MONKEY (MMON) составляет $ 0,00683. За последние 24 часа MMON торговался в диапазоне от $ 0,00601 до $ 0,00706, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MMON за все время составляет $ 0,042695293829316555, а минимальная – $ 0,001606689268571319.

Что касается краткосрочной динамики, MMON изменился на -0,73% за последний час, на -2,13% за 24 часа и на -12,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4100

0,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация MULTIVERSE MONKEY составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 69,68K. Циркулируещее обращение MMON составляет 0,00, а общее предложение – 5999999999.5. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,98M.

История цен MULTIVERSE MONKEY (MMON) в USD

Отслеживайте изменения цены MULTIVERSE MONKEY за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0001494-2,13%
30 дней$ -0,00941-57,95%
60 дней$ -0,02168-76,05%
90 дней$ -0,01117-62,06%
Изменение цены MULTIVERSE MONKEY сегодня

Сегодня для MMON зафиксировано изменение $ -0,0001494 (-2,13%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MULTIVERSE MONKEY за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00941 (-57,95%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MULTIVERSE MONKEY за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MMON изменился на $ -0,02168 (-76,05%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MULTIVERSE MONKEY за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,01117 (-62,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Просмотеть страницу истории цен MULTIVERSE MONKEY.

Что такое MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON — это токен ERC-20, ориентированный на полезность, который лежит в основе растущей игровой экосистемы Web3, сочетающей в себе казуальные онлайн-игры, мем-культуру и стимулы на основе блокчейна. Токен интегрирован в собственную игровую платформу, где MMON используется как токен доступа и механизм вознаграждения. Все игры работают на основе прозрачных систем смарт-контрактов, что обеспечивает справедливость и надежность.

MULTIVERSE MONKEY доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MULTIVERSE MONKEY. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MMON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о MULTIVERSE MONKEY в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки MULTIVERSE MONKEY простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены MULTIVERSE MONKEY (USD)

Сколько будет стоить MULTIVERSE MONKEY (MMON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MULTIVERSE MONKEY (MMON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MULTIVERSE MONKEY.

Проверьте прогноз цены MULTIVERSE MONKEY!

Токеномика MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Понимание токеномики MULTIVERSE MONKEY (MMON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MMON прямо сейчас!

Как купить MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Ищете как купить MULTIVERSE MONKEY? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести MULTIVERSE MONKEY на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MMON на местную валюту

1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в VND
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в AUD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в GBP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в EUR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в USD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MYR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в TRY
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в JPY
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в ARS
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в RUB
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в INR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в IDR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в PHP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в EGP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BRL
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в CAD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BDT
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в NGN
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в COP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в ZAR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в UAH
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в TZS
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в VES
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в CLP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в PKR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в KZT
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в THB
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в TWD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в AED
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в CHF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в HKD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в AMD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MAD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MXN
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в SAR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в ETB
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в KES
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в JOD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в PLN
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в RON
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в SEK
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BGN
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в HUF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в CZK
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в KWD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в ILS
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BOB
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в AZN
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в TJS
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в GEL
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в AOA
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BHD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BMD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в DKK
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в HNL
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MUR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в NAD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в NOK
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в NZD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в PAB
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в PGK
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в QAR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в RSD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в UZS
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в ALL
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в ANG
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в AWG
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BBD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BAM
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BIF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BND
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BSD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в JMD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в KHR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в KMF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в LAK
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в LKR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MDL
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MGA
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MOP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MVR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MWK
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в MZN
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в NPR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в PYG
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в RWF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в SBD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в SCR
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в SRD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в SVC
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в SZL
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в TMT
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в TND
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в TTD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в UGX
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в XAF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в XCD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в XOF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в XPF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BWP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в BZD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в CVE
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в DJF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в DOP
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в DZD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в FJD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в GNF
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в GTQ
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в GYD
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) в ISK
Источники MULTIVERSE MONKEY

Для более глубокого понимания MULTIVERSE MONKEY рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MULTIVERSE MONKEY
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MULTIVERSE MONKEY

Сколько стоит MULTIVERSE MONKEY (MMON) на сегодня?
Актуальная цена MMON в USD – 0,00683 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MMON в USD?
Текущая цена MMON в USD составляет $ 0,00683. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MULTIVERSE MONKEY?
Рыночная капитализация MMON составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MMON?
Циркулирующее предложение MMON составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MMON?
MMON достиг максимальной цены (ATH) в 0,042695293829316555 USD.
Какова была минимальная цена MMON за все время (ATL)?
MMON достиг минимальной цены (ATL) в 0,001606689268571319 USD.
Каков объем торгов MMON?
Объем торгов за последние 24 часа для MMON составляет $ 69,68K USD.
Вырастет ли MMON в цене в этом году?
MMON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MMON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:16 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

