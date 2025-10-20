Что такое MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON — это токен ERC-20, ориентированный на полезность, который лежит в основе растущей игровой экосистемы Web3, сочетающей в себе казуальные онлайн-игры, мем-культуру и стимулы на основе блокчейна. Токен интегрирован в собственную игровую платформу, где MMON используется как токен доступа и механизм вознаграждения. Все игры работают на основе прозрачных систем смарт-контрактов, что обеспечивает справедливость и надежность.

MULTIVERSE MONKEY доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MULTIVERSE MONKEY. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга MMON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о MULTIVERSE MONKEY в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки MULTIVERSE MONKEY простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены MULTIVERSE MONKEY (USD)

Сколько будет стоить MULTIVERSE MONKEY (MMON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MULTIVERSE MONKEY (MMON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MULTIVERSE MONKEY.

Проверьте прогноз цены MULTIVERSE MONKEY!

Токеномика MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Понимание токеномики MULTIVERSE MONKEY (MMON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MMON прямо сейчас!

Как купить MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Ищете как купить MULTIVERSE MONKEY? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести MULTIVERSE MONKEY на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MMON на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники MULTIVERSE MONKEY

Для более глубокого понимания MULTIVERSE MONKEY рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MULTIVERSE MONKEY Сколько стоит MULTIVERSE MONKEY (MMON) на сегодня? Актуальная цена MMON в USD – 0,00683 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MMON в USD? $ 0,00683 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MMON в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MULTIVERSE MONKEY? Рыночная капитализация MMON составляет $ 0,00 USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MMON? Циркулирующее предложение MMON составляет 0,00 USD . Какова была максимальная цена (ATH) MMON? MMON достиг максимальной цены (ATH) в 0,042695293829316555 USD . Какова была минимальная цена MMON за все время (ATL)? MMON достиг минимальной цены (ATL) в 0,001606689268571319 USD . Каков объем торгов MMON? Объем торгов за последние 24 часа для MMON составляет $ 69,68K USD . Вырастет ли MMON в цене в этом году? MMON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MMON для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

