Токеномика MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Откройте для себя ключевую информацию о MULTIVERSE MONKEY (MMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:42:03 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MULTIVERSE MONKEY (MMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 53,37M
$ 53,37M
Исторический максимум:
$ 0,0497
$ 0,0497
Исторический минимум:
$ 0,001090839978500265
$ 0,001090839978500265
Текущая цена:
$ 0,005337
$ 0,005337

Информация о MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON — это токен ERC-20, ориентированный на полезность, который лежит в основе растущей игровой экосистемы Web3, сочетающей в себе казуальные онлайн-игры, мем-культуру и стимулы на основе блокчейна. Токен интегрирован в собственную игровую платформу, где MMON используется как токен доступа и механизм вознаграждения. Все игры работают на основе прозрачных систем смарт-контрактов, что обеспечивает справедливость и надежность.

Официальный сайт:
https://mmon.ai
Whitepaper:
https://mmon.ai/assets/documents/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5Bc93BAB1291885A76644a49f52050Cf73e1DCa8

Токеномика MULTIVERSE MONKEY (MMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MULTIVERSE MONKEY (MMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MMON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MMON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMON, изучите текущую цену MMON!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

