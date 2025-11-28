MMON — это токен ERC-20, ориентированный на полезность, который лежит в основе растущей игровой экосистемы Web3, сочетающей в себе казуальные онлайн-игры, мем-культуру и стимулы на основе блокчейна. Токен интегрирован в собственную игровую платформу, где MMON используется как токен доступа и механизм вознаграждения. Все игры работают на основе прозрачных систем смарт-контрактов, что обеспечивает справедливость и надежность.