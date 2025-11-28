Токеномика Mitosis (MITO)
Токеномика и анализ цен Mitosis (MITO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mitosis (MITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Mitosis (MITO)
Mitosis – это протокол DeFi, который преобразует неликвидные позиции ликвидности в программируемые, комбинируемые структурные блоки путем конвертации депозитов пользователей в активы Vanilla в сети Mitosis Chain, которые затем могут быть размещены для получения дохода через Matrix (курируемые кампании) или EOL (коллективное распределение под управлением). Протокол решает проблемы неэффективности ликвидности DeFi путем агрегирования индивидуальных депозитов, чтобы обеспечить коллективную силу для доступа к премиальным доходам, ранее доступным только крупным участникам, одновременно позволяя торговать токенами позиций (miAssets/maAssets), использовать их в качестве залога или комбинировать в сложные финансовые инструменты. Благодаря системе из трех токенов (MITO, gMITO, LMITO) и механизмам управления Mitosis создает устойчивую систему стимулов, которая демократизирует доступ к высоким доходам, одновременно обеспечивая расширенные возможности финансового инжиниринга, ранее недоступные в децентрализованных финансах.
Токеномика Mitosis (MITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Mitosis (MITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MITO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MITO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MITO, изучите текущую цену MITO!
Как купить MITO
Заинтересованы в добавлении Mitosis (MITO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MITO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Mitosis (MITO)
Анализ истории цены MITO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены MITO
Хотите узнать, куда может двигаться MITO? Наша страница прогноза цены MITO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить Mitosis (MITO)
Сумма
1 MITO = 0,09878 USD
Торговля Mitosis (MITO)
В тренде
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
ТОП по объему
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Недавно добавленные
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Лидеры роста
Топ криптовалют по росту за 24 часа, на которые стоит обратить внимание каждому трейдеру