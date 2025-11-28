Mitosis – это протокол DeFi, который преобразует неликвидные позиции ликвидности в программируемые, комбинируемые структурные блоки путем конвертации депозитов пользователей в активы Vanilla в сети Mitosis Chain, которые затем могут быть размещены для получения дохода через Matrix (курируемые кампании) или EOL (коллективное распределение под управлением). Протокол решает проблемы неэффективности ликвидности DeFi путем агрегирования индивидуальных депозитов, чтобы обеспечить коллективную силу для доступа к премиальным доходам, ранее доступным только крупным участникам, одновременно позволяя торговать токенами позиций (miAssets/maAssets), использовать их в качестве залога или комбинировать в сложные финансовые инструменты. Благодаря системе из трех токенов (MITO, gMITO, LMITO) и механизмам управления Mitosis создает устойчивую систему стимулов, которая демократизирует доступ к высоким доходам, одновременно обеспечивая расширенные возможности финансового инжиниринга, ранее недоступные в децентрализованных финансах.