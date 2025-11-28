Что такое MIRROR

Токеномика и анализ цен Black Mirror (MIRROR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Black Mirror (MIRROR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 325,65K Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 95,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,39M Исторический максимум: $ 0,08779 Исторический минимум: $ 0,003264674973664289 Текущая цена: $ 0,003393

Информация о Black Mirror (MIRROR) Официальное ончейн-расширение вселенной «Черного зеркала» – превращение культового телесериала в интерактивную развлекательную экосистему, которой владеет, формирует и управляет сообщество. Официальное ончейн-расширение вселенной «Черного зеркала» – превращение культового телесериала в интерактивную развлекательную экосистему, которой владеет, формирует и управляет сообщество. Официальный сайт: https://www.blackmirrorclub.com/ Whitepaper: https://www.blackmirrorclub.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Токеномика Black Mirror (MIRROR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Black Mirror (MIRROR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIRROR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIRROR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRROR, изучите текущую цену MIRROR!

Как купить MIRROR Заинтересованы в добавлении Black Mirror (MIRROR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MIRROR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. История цены Black Mirror (MIRROR) Анализ истории цены MIRROR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены MIRROR Хотите узнать, куда может двигаться MIRROR? Наша страница прогноза цены MIRROR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

