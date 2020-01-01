Токеномика Story (IP) Откройте для себя ключевую информацию о Story (IP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Story (IP) Story Network – это специально созданный блокчейн 1 уровня, в котором реализовано лучшее из EVM и Cosmos SDK. Он на 100% совместим с EVM, а также имеет глубокие оптимизации на уровне исполнения. Он поддерживает графовые структуры данных, специально созданные для быстрой и экономичной работы со сложными структурами данных, такими как IP. Это достигается за счет: использования предварительно скомпилированных примитивов для обхода сложных структур данных, таких как IP-графы, в течение нескольких секунд при незначительных затратах, высокой пропускной способности слоя консенсуса, основанного на обеспечении быстрого завершения и дешевых транзакций. Протокол Story «Доказательство креативности» (Proof-of-Creativity) – это протокол смарт-контракта, изначально развернутый в Story Network и позволяющий любому создателю передавать IP в Story. Создатели могут зарегистрировать свой IP как «IP-активы» в протоколе. IP-активы (IPA) – это основополагающие программируемые метаданные IP в протоколе. Официальный сайт: https://www.story.foundation/ Обозреватель блоков: https://www.storyscan.xyz/ Купить IP сейчас!

Токеномика и анализ цен Story (IP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Story (IP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 834,85M $ 834,85M $ 834,85M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 285,91M $ 285,91M $ 285,91M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9 $ 9 $ 9 Исторический минимум: $ 1 $ 1 $ 1 Текущая цена: $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 Узнайте больше о цене Story (IP)

Токеномика Story (IP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Story (IP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IP, изучите текущую цену IP!

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История цены Story (IP) Анализ истории цены IP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены IP прямо сейчас!

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