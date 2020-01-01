Токеномика Story (IP)

Токеномика Story (IP)

Откройте для себя ключевую информацию о Story (IP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Story (IP)

Story Network – это специально созданный блокчейн 1 уровня, в котором реализовано лучшее из EVM и Cosmos SDK. Он на 100% совместим с EVM, а также имеет глубокие оптимизации на уровне исполнения. Он поддерживает графовые структуры данных, специально созданные для быстрой и экономичной работы со сложными структурами данных, такими как IP. Это достигается за счет: использования предварительно скомпилированных примитивов для обхода сложных структур данных, таких как IP-графы, в течение нескольких секунд при незначительных затратах, высокой пропускной способности слоя консенсуса, основанного на обеспечении быстрого завершения и дешевых транзакций. Протокол Story «Доказательство креативности» (Proof-of-Creativity) – это протокол смарт-контракта, изначально развернутый в Story Network и позволяющий любому создателю передавать IP в Story. Создатели могут зарегистрировать свой IP как «IP-активы» в протоколе. IP-активы (IPA) – это основополагающие программируемые метаданные IP в протоколе.

Официальный сайт:
https://www.story.foundation/
Обозреватель блоков:
https://www.storyscan.xyz/

Токеномика и анализ цен Story (IP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Story (IP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 834,85M
$ 834,85M$ 834,85M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 285,91M
$ 285,91M$ 285,91M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 9
$ 9$ 9
Исторический минимум:
$ 1
$ 1$ 1
Текущая цена:
$ 2,92
$ 2,92$ 2,92

Токеномика Story (IP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Story (IP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IP, изучите текущую цену IP!

Как купить IP

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История цены Story (IP)

Анализ истории цены IP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.