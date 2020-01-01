Токеномика Story (IP)
Информация о Story (IP)
Story Network – это специально созданный блокчейн 1 уровня, в котором реализовано лучшее из EVM и Cosmos SDK. Он на 100% совместим с EVM, а также имеет глубокие оптимизации на уровне исполнения. Он поддерживает графовые структуры данных, специально созданные для быстрой и экономичной работы со сложными структурами данных, такими как IP. Это достигается за счет: использования предварительно скомпилированных примитивов для обхода сложных структур данных, таких как IP-графы, в течение нескольких секунд при незначительных затратах, высокой пропускной способности слоя консенсуса, основанного на обеспечении быстрого завершения и дешевых транзакций. Протокол Story «Доказательство креативности» (Proof-of-Creativity) – это протокол смарт-контракта, изначально развернутый в Story Network и позволяющий любому создателю передавать IP в Story. Создатели могут зарегистрировать свой IP как «IP-активы» в протоколе. IP-активы (IPA) – это основополагающие программируемые метаданные IP в протоколе.
Токеномика и анализ цен Story (IP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Story (IP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Story (IP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Story (IP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов IP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов IP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IP, изучите текущую цену IP!
Как купить IP
Заинтересованы в добавлении Story (IP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Story (IP)
Анализ истории цены IP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены IP
Хотите узнать, куда может двигаться IP? Наша страница прогноза цены IP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.