Согласно вашему прогнозу, McDonalds потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 308,37.

Согласно вашему прогнозу, McDonalds потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 323,7885.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MCDON составляет $ 339,9779 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MCDON в 2028 году составит $ 356,9768 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MCDON в 2029 году составит $ 374,8256 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MCDON в 2030 году составит $ 393,5669 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена McDonalds потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 641,0790.

В 2050 году цена McDonalds потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1 044,2502.