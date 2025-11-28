MultiBank Group, основанная в Калифорнии в 2005 году, в настоящее время является одной из крупнейших и наиболее регулируемых онлайн-организаций по торговле финансовыми деривативами в мире. Группа, штаб-квартира которой находится в Дубае, имеет более 25 офисов по всему миру и обслуживает более 2 миллионов клиентов в более чем 100 странах. Благодаря строгому соблюдению нормативных требований, передовым технологиям и ориентации на финансовую целостность, MultiBank Group предлагает безопасный и бесперебойный торговый опыт по всему миру.

Сегодня группа является пионером в области будущего финансов, возглавляя один из самых амбициозных проектов по токенизации активов реального мира (RWA) в отрасли, в центре которого находится ее первый утилитарный токен: $MBG.