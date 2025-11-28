Токеномика MultiBank Group (MBG)

Токеномика и анализ цен MultiBank Group (MBG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MultiBank Group (MBG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Информация о MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, основанная в Калифорнии в 2005 году, в настоящее время является одной из крупнейших и наиболее регулируемых онлайн-организаций по торговле финансовыми деривативами в мире. Группа, штаб-квартира которой находится в Дубае, имеет более 25 офисов по всему миру и обслуживает более 2 миллионов клиентов в более чем 100 странах. Благодаря строгому соблюдению нормативных требований, передовым технологиям и ориентации на финансовую целостность, MultiBank Group предлагает безопасный и бесперебойный торговый опыт по всему миру.

Сегодня группа является пионером в области будущего финансов, возглавляя один из самых амбициозных проектов по токенизации активов реального мира (RWA) в отрасли, в центре которого находится ее первый утилитарный токен: $MBG.

Официальный сайт:
https://www.multibankgroup.com/en
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Токеномика MultiBank Group (MBG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MultiBank Group (MBG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBG, изучите текущую цену MBG!

