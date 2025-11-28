Что такое LUCK

Токеномика и анализ цен Luckify (LUCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luckify (LUCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,40M $ 120,40M $ 120,40M Исторический максимум: $ 0,4407 $ 0,4407 $ 0,4407 Исторический минимум: $ 0,1000652586649887 $ 0,1000652586649887 $ 0,1000652586649887 Текущая цена: $ 0,1204 $ 0,1204 $ 0,1204 Узнайте больше о цене Luckify (LUCK) Купить LUCK сейчас!

Информация о Luckify (LUCK) Luckify децентрализует случайность в играх с помощью механизма проверяемой случайности (VRF). Токен LUCK управляет системой, питает механизм случайности и согласовывает стимулы в играх казино, системах добычи и NFT. Luckify – это децентрализованная инфраструктура случайности, обеспечивающая доказательно честные игры и приложения блокчейна, разработанная для пользователей, которые требуют прозрачности, отсутствия доверия и целостности ончейн. Luckify децентрализует случайность в играх с помощью механизма проверяемой случайности (VRF). Токен LUCK управляет системой, питает механизм случайности и согласовывает стимулы в играх казино, системах добычи и NFT. Luckify – это децентрализованная инфраструктура случайности, обеспечивающая доказательно честные игры и приложения блокчейна, разработанная для пользователей, которые требуют прозрачности, отсутствия доверия и целостности ончейн. Официальный сайт: https://www.luckify.bet Whitepaper: https://www.luckify.bet/lightpaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5bc247A5fc7DC148b682787C58f6f764ce27581b

Токеномика Luckify (LUCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Luckify (LUCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUCK, изучите текущую цену LUCK!

Как купить LUCK Заинтересованы в добавлении Luckify (LUCK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LUCK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LUCK на MEXC прямо сейчас! История цены Luckify (LUCK) Анализ истории цены LUCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LUCK прямо сейчас! Прогноз цены LUCK Хотите узнать, куда может двигаться LUCK? Наша страница прогноза цены LUCK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LUCK прямо сейчас!

