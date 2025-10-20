Текущая цена Luckify сегодня составляет 0.2045 USD. Следите за обновлениями цены LUCK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LUCK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Luckify сегодня составляет 0.2045 USD. Следите за обновлениями цены LUCK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LUCK прямо сейчас на MEXC.

Логотип Luckify

Luckify Курс (LUCK)

Текущая цена 1 LUCK в USD:

$0,2045
+0,29%1D
USD
График цены Luckify (LUCK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:48:19 (UTC+8)

Информация о ценах Luckify (LUCK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,1984
Мин 24Ч
$ 0,2065
Макс 24Ч

$ 0,1984
$ 0,2065
$ 0,42965712613217444
$ 0,16129988859178526
+0,04%

+0,29%

-4,71%

-4,71%

Текущая цена Luckify (LUCK) составляет $ 0,2045. За последние 24 часа LUCK торговался в диапазоне от $ 0,1984 до $ 0,2065, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LUCK за все время составляет $ 0,42965712613217444, а минимальная – $ 0,16129988859178526.

Что касается краткосрочной динамики, LUCK изменился на +0,04% за последний час, на +0,29% за 24 часа и на -4,71% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Luckify (LUCK)

No.3834

$ 0,00
$ 593,87K
$ 204,50M
0,00
1 000 000 000
999 999 317,224016
0,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация Luckify составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 593,87K. Циркулируещее обращение LUCK составляет 0,00, а общее предложение – 999999317.224016. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 204,50M.

История цен Luckify (LUCK) в USD

Отслеживайте изменения цены Luckify за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000591+0,29%
30 дней$ -0,1665-44,88%
60 дней$ +0,0545+36,33%
90 дней$ +0,0545+36,33%
Изменение цены Luckify сегодня

Сегодня для LUCK зафиксировано изменение $ +0,000591 (+0,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Luckify за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,1665 (-44,88%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Luckify за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LUCK изменился на $ +0,0545 (+36,33%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Luckify за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0545 (+36,33%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Luckify (LUCK)?

Просмотеть страницу истории цен Luckify.

Что такое Luckify (LUCK)

Luckify децентрализует случайность в играх с помощью механизма проверяемой случайности (VRF). Токен LUCK управляет системой, питает механизм случайности и согласовывает стимулы в играх казино, системах добычи и NFT. Luckify – это децентрализованная инфраструктура случайности, обеспечивающая доказательно честные игры и приложения блокчейна, разработанная для пользователей, которые требуют прозрачности, отсутствия доверия и целостности ончейн.

Luckify доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Luckify. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга LUCK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Luckify в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Luckify простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Luckify (USD)

Сколько будет стоить Luckify (LUCK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Luckify (LUCK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Luckify.

Проверьте прогноз цены Luckify!

Токеномика Luckify (LUCK)

Понимание токеномики Luckify (LUCK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LUCK прямо сейчас!

Как купить Luckify (LUCK)

Ищете как купить Luckify? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Luckify на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

LUCK на местную валюту

1 Luckify (LUCK) в VND
5 381,4175
1 Luckify (LUCK) в AUD
A$0,312885
1 Luckify (LUCK) в GBP
0,15133
1 Luckify (LUCK) в EUR
0,17587
1 Luckify (LUCK) в USD
$0,2045
1 Luckify (LUCK) в MYR
RM0,86299
1 Luckify (LUCK) в TRY
8,58491
1 Luckify (LUCK) в JPY
¥31,084
1 Luckify (LUCK) в ARS
ARS$298,10374
1 Luckify (LUCK) в RUB
16,6054
1 Luckify (LUCK) в INR
17,97146
1 Luckify (LUCK) в IDR
Rp3 408,33197
1 Luckify (LUCK) в PHP
11,9837
1 Luckify (LUCK) в EGP
￡E.9,72193
1 Luckify (LUCK) в BRL
R$1,1043
1 Luckify (LUCK) в CAD
C$0,284255
1 Luckify (LUCK) в BDT
24,96536
1 Luckify (LUCK) в NGN
298,97491
1 Luckify (LUCK) в COP
$795,719725
1 Luckify (LUCK) в ZAR
R.3,552165
1 Luckify (LUCK) в UAH
8,52765
1 Luckify (LUCK) в TZS
T.Sh.507,44221
1 Luckify (LUCK) в VES
Bs42,945
1 Luckify (LUCK) в CLP
$194,275
1 Luckify (LUCK) в PKR
Rs57,8326
1 Luckify (LUCK) в KZT
110,00464
1 Luckify (LUCK) в THB
฿6,697375
1 Luckify (LUCK) в TWD
NT$6,296555
1 Luckify (LUCK) в AED
د.إ0,750515
1 Luckify (LUCK) в CHF
Fr0,161555
1 Luckify (LUCK) в HKD
HK$1,588965
1 Luckify (LUCK) в AMD
֏78,08219
1 Luckify (LUCK) в MAD
.د.م1,887535
1 Luckify (LUCK) в MXN
$3,764845
1 Luckify (LUCK) в SAR
ريال0,766875
1 Luckify (LUCK) в ETB
Br30,66273
1 Luckify (LUCK) в KES
KSh26,419355
1 Luckify (LUCK) в JOD
د.أ0,1449905
1 Luckify (LUCK) в PLN
0,74438
1 Luckify (LUCK) в RON
лв0,89571
1 Luckify (LUCK) в SEK
kr1,9223
1 Luckify (LUCK) в BGN
лв0,34356
1 Luckify (LUCK) в HUF
Ft68,71609
1 Luckify (LUCK) в CZK
4,28632
1 Luckify (LUCK) в KWD
د.ك0,062577
1 Luckify (LUCK) в ILS
0,67485
1 Luckify (LUCK) в BOB
Bs1,409005
1 Luckify (LUCK) в AZN
0,34765
1 Luckify (LUCK) в TJS
SM1,8814
1 Luckify (LUCK) в GEL
0,55215
1 Luckify (LUCK) в AOA
Kz186,416065
1 Luckify (LUCK) в BHD
.د.ب0,0770965
1 Luckify (LUCK) в BMD
$0,2045
1 Luckify (LUCK) в DKK
kr1,314935
1 Luckify (LUCK) в HNL
L5,364035
1 Luckify (LUCK) в MUR
9,310885
1 Luckify (LUCK) в NAD
$3,568525
1 Luckify (LUCK) в NOK
kr2,04091
1 Luckify (LUCK) в NZD
$0,353785
1 Luckify (LUCK) в PAB
B/.0,2045
1 Luckify (LUCK) в PGK
K0,8589
1 Luckify (LUCK) в QAR
ر.ق0,742335
1 Luckify (LUCK) в RSD
дин.20,648365
1 Luckify (LUCK) в UZS
soʻm2 463,854855
1 Luckify (LUCK) в ALL
L17,012355
1 Luckify (LUCK) в ANG
ƒ0,366055
1 Luckify (LUCK) в AWG
ƒ0,3681
1 Luckify (LUCK) в BBD
$0,409
1 Luckify (LUCK) в BAM
KM0,34356
1 Luckify (LUCK) в BIF
Fr601,4345
1 Luckify (LUCK) в BND
$0,263805
1 Luckify (LUCK) в BSD
$0,2045
1 Luckify (LUCK) в JMD
$32,828385
1 Luckify (LUCK) в KHR
824,595125
1 Luckify (LUCK) в KMF
Fr86,708
1 Luckify (LUCK) в LAK
4 445,652085
1 Luckify (LUCK) в LKR
රු61,93078
1 Luckify (LUCK) в MDL
L3,48059
1 Luckify (LUCK) в MGA
Ar912,94526
1 Luckify (LUCK) в MOP
P1,633955
1 Luckify (LUCK) в MVR
3,12885
1 Luckify (LUCK) в MWK
MK353,80545
1 Luckify (LUCK) в MZN
MT13,06755
1 Luckify (LUCK) в NPR
रु28,668855
1 Luckify (LUCK) в PYG
1 450,314
1 Luckify (LUCK) в RWF
Fr296,3205
1 Luckify (LUCK) в SBD
$1,683035
1 Luckify (LUCK) в SCR
2,795515
1 Luckify (LUCK) в SRD
$8,10638
1 Luckify (LUCK) в SVC
$1,785285
1 Luckify (LUCK) в SZL
L3,568525
1 Luckify (LUCK) в TMT
m0,717795
1 Luckify (LUCK) в TND
د.ت0,600412
1 Luckify (LUCK) в TTD
$1,384465
1 Luckify (LUCK) в UGX
Sh712,478
1 Luckify (LUCK) в XAF
Fr115,5425
1 Luckify (LUCK) в XCD
$0,55215
1 Luckify (LUCK) в XOF
Fr115,5425
1 Luckify (LUCK) в XPF
Fr20,859
1 Luckify (LUCK) в BWP
P2,93253
1 Luckify (LUCK) в BZD
$0,409
1 Luckify (LUCK) в CVE
$19,429545
1 Luckify (LUCK) в DJF
Fr36,1965
1 Luckify (LUCK) в DOP
$12,975525
1 Luckify (LUCK) в DZD
د.ج26,68316
1 Luckify (LUCK) в FJD
$0,47035
1 Luckify (LUCK) в GNF
Fr1 778,1275
1 Luckify (LUCK) в GTQ
Q1,56238
1 Luckify (LUCK) в GYD
$42,709825
1 Luckify (LUCK) в ISK
kr24,949

Источники Luckify

Для более глубокого понимания Luckify рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Luckify
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Luckify

Сколько стоит Luckify (LUCK) на сегодня?
Актуальная цена LUCK в USD – 0,2045 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LUCK в USD?
Текущая цена LUCK в USD составляет $ 0,2045. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Luckify?
Рыночная капитализация LUCK составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LUCK?
Циркулирующее предложение LUCK составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LUCK?
LUCK достиг максимальной цены (ATH) в 0,42965712613217444 USD.
Какова была минимальная цена LUCK за все время (ATL)?
LUCK достиг минимальной цены (ATL) в 0,16129988859178526 USD.
Каков объем торгов LUCK?
Объем торгов за последние 24 часа для LUCK составляет $ 593,87K USD.
Вырастет ли LUCK в цене в этом году?
LUCK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LUCK для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Luckify (LUCK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор LUCK в USD

Сумма

LUCK
LUCK
USD
USD

1 LUCK = 0,2044 USD

Торговля LUCK

LUCK/USDT
$0,2045
+0,29%

