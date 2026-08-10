Сегодняшняя цена LO0P

Текущая цена LO0P (LO0POLD) сегодня составляет -- с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LO0POLD на RUB составляет -- за LO0POLD.

На данный момент LO0P занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- LO0POLD. В течение последних 24 часов, LO0POLD торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе LO0POLD изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация LO0P (LO0POLD)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0.00₽ 0.00 ₽ 0.00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация LO0P составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LO0POLD составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.