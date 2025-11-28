Что такое LINE

Токеномика Line Protocol (LINE) Откройте для себя ключевую информацию о Line Protocol (LINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Line Protocol (LINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Line Protocol (LINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,75K $ 5,75K $ 5,75K Исторический максимум: $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000115 $ 0,0000115 $ 0,0000115 Узнайте больше о цене Line Protocol (LINE) Купить LINE сейчас!

Информация о Line Protocol (LINE) Line Protocol – масштабируемая и безопасная инфраструктура блокчейна, разработанная для поддержки приложений Web3 нового поколения, децентрализованных финансов и иммерсивных игровых экосистем. Line Protocol – масштабируемая и безопасная инфраструктура блокчейна, разработанная для поддержки приложений Web3 нового поколения, децентрализованных финансов и иммерсивных игровых экосистем. Официальный сайт: https://lineprotocol.io/ Whitepaper: https://lineprotocol.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0xa63c1ce4963ea71f93e79223649a3f2f2ebb079b

Токеномика Line Protocol (LINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Line Protocol (LINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LINE, изучите текущую цену LINE!

Как купить LINE Заинтересованы в добавлении Line Protocol (LINE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LINE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LINE на MEXC прямо сейчас! История цены Line Protocol (LINE) Анализ истории цены LINE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LINE прямо сейчас! Прогноз цены LINE Хотите узнать, куда может двигаться LINE? Наша страница прогноза цены LINE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LINE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!