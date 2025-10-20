Что такое Line Protocol (LINE)

Line Protocol – масштабируемая и безопасная инфраструктура блокчейна, разработанная для поддержки приложений Web3 нового поколения, децентрализованных финансов и иммерсивных игровых экосистем.

Прогноз цены Line Protocol (USD)

Сколько будет стоить Line Protocol (LINE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Line Protocol (LINE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Line Protocol.

Токеномика Line Protocol (LINE)

Понимание токеномики Line Protocol (LINE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LINE прямо сейчас!

Как купить Line Protocol (LINE)

LINE на местную валюту

Источники Line Protocol

Для более глубокого понимания Line Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Line Protocol Сколько стоит Line Protocol (LINE) на сегодня? Актуальная цена LINE в USD – 0,000015 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LINE в USD? $ 0,000015 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LINE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Line Protocol? Рыночная капитализация LINE составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LINE? Циркулирующее предложение LINE составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) LINE? LINE достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена LINE за все время (ATL)? LINE достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов LINE? Объем торгов за последние 24 часа для LINE составляет $ 0,00 USD . Вырастет ли LINE в цене в этом году? LINE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LINE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Line Protocol (LINE)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

