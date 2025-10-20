Текущая цена Lemmy The Bat сегодня составляет 0.00000966 USD. Следите за обновлениями цены LBAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LBAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Lemmy The Bat сегодня составляет 0.00000966 USD. Следите за обновлениями цены LBAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LBAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о LBAI

Информация о цене LBAI

Официальный сайт LBAI

Токеномика LBAI

Прогноз цен LBAI

История LBAI

Руководство по покупке LBAI

Конвертер валют LBAI в фиат

LBAI на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Lemmy The Bat

Lemmy The Bat Курс (LBAI)

Текущая цена 1 LBAI в USD:

$0,00000966
$0,00000966$0,00000966
-1,02%1D
USD
График цены Lemmy The Bat (LBAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:44:41 (UTC+8)

Информация о ценах Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000913
$ 0,00000913$ 0,00000913
Мин 24Ч
$ 0,00000986
$ 0,00000986$ 0,00000986
Макс 24Ч

$ 0,00000913
$ 0,00000913$ 0,00000913

$ 0,00000986
$ 0,00000986$ 0,00000986

$ 0,000142961223304784
$ 0,000142961223304784$ 0,000142961223304784

$ 0,000000069696303443
$ 0,000000069696303443$ 0,000000069696303443

-0,11%

-1,02%

-53,76%

-53,76%

Текущая цена Lemmy The Bat (LBAI) составляет $ 0,00000966. За последние 24 часа LBAI торговался в диапазоне от $ 0,00000913 до $ 0,00000986, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LBAI за все время составляет $ 0,000142961223304784, а минимальная – $ 0,000000069696303443.

Что касается краткосрочной динамики, LBAI изменился на -0,11% за последний час, на -1,02% за 24 часа и на -53,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Lemmy The Bat (LBAI)

No.2357

$ 666,54K
$ 666,54K$ 666,54K

$ 25,29K
$ 25,29K$ 25,29K

$ 666,54K
$ 666,54K$ 666,54K

69,00B
69,00B 69,00B

69 000 000 000
69 000 000 000 69 000 000 000

69 000 000 000
69 000 000 000 69 000 000 000

100,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация Lemmy The Bat составляет $ 666,54K, при 24-часовом объеме торгов $ 25,29K. Циркулируещее обращение LBAI составляет 69,00B, а общее предложение – 69000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 666,54K.

История цен Lemmy The Bat (LBAI) в USD

Отслеживайте изменения цены Lemmy The Bat за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000000995-1,02%
30 дней$ -0,00001854-65,75%
60 дней$ -0,00005914-85,96%
90 дней$ -0,00004034-80,68%
Изменение цены Lemmy The Bat сегодня

Сегодня для LBAI зафиксировано изменение $ -0,0000000995 (-1,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Lemmy The Bat за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00001854 (-65,75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Lemmy The Bat за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LBAI изменился на $ -0,00005914 (-85,96%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Lemmy The Bat за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00004034 (-80,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Lemmy The Bat (LBAI)?

Просмотеть страницу истории цен Lemmy The Bat.

Что такое Lemmy The Bat (LBAI)

Первый мемкоин с летучей мышью, который будет летать с помощью ИИ.

Lemmy The Bat доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Lemmy The Bat. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга LBAI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Lemmy The Bat в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Lemmy The Bat простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Lemmy The Bat (USD)

Сколько будет стоить Lemmy The Bat (LBAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lemmy The Bat (LBAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lemmy The Bat.

Проверьте прогноз цены Lemmy The Bat!

Токеномика Lemmy The Bat (LBAI)

Понимание токеномики Lemmy The Bat (LBAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LBAI прямо сейчас!

Как купить Lemmy The Bat (LBAI)

Ищете как купить Lemmy The Bat? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Lemmy The Bat на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

LBAI на местную валюту

1 Lemmy The Bat (LBAI) в VND
0,2542029
1 Lemmy The Bat (LBAI) в AUD
A$0,0000147798
1 Lemmy The Bat (LBAI) в GBP
0,000007245
1 Lemmy The Bat (LBAI) в EUR
0,0000083076
1 Lemmy The Bat (LBAI) в USD
$0,00000966
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MYR
RM0,0000407652
1 Lemmy The Bat (LBAI) в TRY
0,0004055268
1 Lemmy The Bat (LBAI) в JPY
¥0,00146832
1 Lemmy The Bat (LBAI) в ARS
ARS$0,0130363632
1 Lemmy The Bat (LBAI) в RUB
0,0007865172
1 Lemmy The Bat (LBAI) в INR
0,0008482446
1 Lemmy The Bat (LBAI) в IDR
Rp0,1609999356
1 Lemmy The Bat (LBAI) в PHP
0,0005656896
1 Lemmy The Bat (LBAI) в EGP
￡E.0,0004596228
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BRL
R$0,0000519708
1 Lemmy The Bat (LBAI) в CAD
C$0,0000134274
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BDT
0,0011792928
1 Lemmy The Bat (LBAI) в NGN
0,0141227268
1 Lemmy The Bat (LBAI) в COP
$0,037734375
1 Lemmy The Bat (LBAI) в ZAR
R.0,000167118
1 Lemmy The Bat (LBAI) в UAH
0,000404754
1 Lemmy The Bat (LBAI) в TZS
T.Sh.0,0239701308
1 Lemmy The Bat (LBAI) в VES
Bs0,0020286
1 Lemmy The Bat (LBAI) в CLP
$0,00914802
1 Lemmy The Bat (LBAI) в PKR
Rs0,0027341664
1 Lemmy The Bat (LBAI) в KZT
0,0051991086
1 Lemmy The Bat (LBAI) в THB
฿0,0003160752
1 Lemmy The Bat (LBAI) в TWD
NT$0,0002971416
1 Lemmy The Bat (LBAI) в AED
د.إ0,0000354522
1 Lemmy The Bat (LBAI) в CHF
Fr0,0000076314
1 Lemmy The Bat (LBAI) в HKD
HK$0,0000750582
1 Lemmy The Bat (LBAI) в AMD
֏0,003695433
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MAD
.د.م0,0000894516
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MXN
$0,000177744
1 Lemmy The Bat (LBAI) в SAR
ريال0,000036225
1 Lemmy The Bat (LBAI) в ETB
Br0,0014627172
1 Lemmy The Bat (LBAI) в KES
KSh0,0012474924
1 Lemmy The Bat (LBAI) в JOD
د.أ0,00000684894
1 Lemmy The Bat (LBAI) в PLN
0,0000351624
1 Lemmy The Bat (LBAI) в RON
лв0,0000422142
1 Lemmy The Bat (LBAI) в SEK
kr0,0000906108
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BGN
лв0,0000162288
1 Lemmy The Bat (LBAI) в HUF
Ft0,0032426688
1 Lemmy The Bat (LBAI) в CZK
0,0002022804
1 Lemmy The Bat (LBAI) в KWD
د.ك0,00000295596
1 Lemmy The Bat (LBAI) в ILS
0,0000317814
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BOB
Bs0,0000667506
1 Lemmy The Bat (LBAI) в AZN
0,000016422
1 Lemmy The Bat (LBAI) в TJS
SM0,0000894516
1 Lemmy The Bat (LBAI) в GEL
0,000026082
1 Lemmy The Bat (LBAI) в AOA
Kz0,0088057662
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BHD
.د.ب0,00000363216
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BMD
$0,00000966
1 Lemmy The Bat (LBAI) в DKK
kr0,0000621138
1 Lemmy The Bat (LBAI) в HNL
L0,0002536716
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MUR
0,0004397232
1 Lemmy The Bat (LBAI) в NAD
$0,0001676976
1 Lemmy The Bat (LBAI) в NOK
kr0,0000964068
1 Lemmy The Bat (LBAI) в NZD
$0,0000168084
1 Lemmy The Bat (LBAI) в PAB
B/.0,00000966
1 Lemmy The Bat (LBAI) в PGK
K0,000040572
1 Lemmy The Bat (LBAI) в QAR
ر.ق0,0000351624
1 Lemmy The Bat (LBAI) в RSD
дин.0,0009752736
1 Lemmy The Bat (LBAI) в UZS
soʻm0,1163855154
1 Lemmy The Bat (LBAI) в ALL
L0,0008055474
1 Lemmy The Bat (LBAI) в ANG
ƒ0,0000172914
1 Lemmy The Bat (LBAI) в AWG
ƒ0,000017388
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BBD
$0,00001932
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BAM
KM0,0000162288
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BIF
Fr0,02848734
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BND
$0,000012558
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BSD
$0,00000966
1 Lemmy The Bat (LBAI) в JMD
$0,0015502368
1 Lemmy The Bat (LBAI) в KHR
0,038951535
1 Lemmy The Bat (LBAI) в KMF
Fr0,00409584
1 Lemmy The Bat (LBAI) в LAK
0,2099999958
1 Lemmy The Bat (LBAI) в LKR
රු0,0029317134
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MDL
L0,0001639302
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MGA
Ar0,043318338
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MOP
P0,00007728
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MVR
0,000147798
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MWK
MK0,016741746
1 Lemmy The Bat (LBAI) в MZN
MT0,000617274
1 Lemmy The Bat (LBAI) в NPR
रु0,0013576164
1 Lemmy The Bat (LBAI) в PYG
0,06850872
1 Lemmy The Bat (LBAI) в RWF
Fr0,01401666
1 Lemmy The Bat (LBAI) в SBD
$0,0000795018
1 Lemmy The Bat (LBAI) в SCR
0,0001320522
1 Lemmy The Bat (LBAI) в SRD
$0,0003834054
1 Lemmy The Bat (LBAI) в SVC
$0,000084525
1 Lemmy The Bat (LBAI) в SZL
L0,0001676976
1 Lemmy The Bat (LBAI) в TMT
m0,0000339066
1 Lemmy The Bat (LBAI) в TND
د.ت0,00002838108
1 Lemmy The Bat (LBAI) в TTD
$0,0000654948
1 Lemmy The Bat (LBAI) в UGX
Sh0,03365544
1 Lemmy The Bat (LBAI) в XAF
Fr0,00544824
1 Lemmy The Bat (LBAI) в XCD
$0,000026082
1 Lemmy The Bat (LBAI) в XOF
Fr0,00544824
1 Lemmy The Bat (LBAI) в XPF
Fr0,00098532
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BWP
P0,000129444
1 Lemmy The Bat (LBAI) в BZD
$0,0000194166
1 Lemmy The Bat (LBAI) в CVE
$0,0009192456
1 Lemmy The Bat (LBAI) в DJF
Fr0,00171948
1 Lemmy The Bat (LBAI) в DOP
$0,000612927
1 Lemmy The Bat (LBAI) в DZD
د.ج0,0012602436
1 Lemmy The Bat (LBAI) в FJD
$0,000022218
1 Lemmy The Bat (LBAI) в GNF
Fr0,0839937
1 Lemmy The Bat (LBAI) в GTQ
Q0,0000739956
1 Lemmy The Bat (LBAI) в GYD
$0,002020872
1 Lemmy The Bat (LBAI) в ISK
kr0,00117852

Источники Lemmy The Bat

Для более глубокого понимания Lemmy The Bat рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Lemmy The Bat
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lemmy The Bat

Сколько стоит Lemmy The Bat (LBAI) на сегодня?
Актуальная цена LBAI в USD – 0,00000966 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LBAI в USD?
Текущая цена LBAI в USD составляет $ 0,00000966. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Lemmy The Bat?
Рыночная капитализация LBAI составляет $ 666,54K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LBAI?
Циркулирующее предложение LBAI составляет 69,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LBAI?
LBAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,000142961223304784 USD.
Какова была минимальная цена LBAI за все время (ATL)?
LBAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,000000069696303443 USD.
Каков объем торгов LBAI?
Объем торгов за последние 24 часа для LBAI составляет $ 25,29K USD.
Вырастет ли LBAI в цене в этом году?
LBAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LBAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:44:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Lemmy The Bat (LBAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор LBAI в USD

Сумма

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0,00000966 USD

Торговля LBAI

LBAI/USDT
$0,00000966
$0,00000966$0,00000966
-1,02%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах