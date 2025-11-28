Что такое LBAI

Токеномика Lemmy The Bat (LBAI) Откройте для себя ключевую информацию о Lemmy The Bat (LBAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Lemmy The Bat (LBAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lemmy The Bat (LBAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 304,77K $ 304,77K $ 304,77K Общее предложение: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B Оборотное предложение: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 304,77K $ 304,77K $ 304,77K Исторический максимум: $ 0,00012 $ 0,00012 $ 0,00012 Исторический минимум: $ 0,000000069696303443 $ 0,000000069696303443 $ 0,000000069696303443 Текущая цена: $ 0,000004417 $ 0,000004417 $ 0,000004417 Узнайте больше о цене Lemmy The Bat (LBAI) Купить LBAI сейчас!

Информация о Lemmy The Bat (LBAI) Первый мемкоин с летучей мышью, который будет летать с помощью ИИ. Первый мемкоин с летучей мышью, который будет летать с помощью ИИ. Официальный сайт: https://lemmy-lbai.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Токеномика Lemmy The Bat (LBAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lemmy The Bat (LBAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LBAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LBAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBAI, изучите текущую цену LBAI!

Как купить LBAI Заинтересованы в добавлении Lemmy The Bat (LBAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LBAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LBAI на MEXC прямо сейчас! История цены Lemmy The Bat (LBAI) Анализ истории цены LBAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LBAI прямо сейчас! Прогноз цены LBAI Хотите узнать, куда может двигаться LBAI? Наша страница прогноза цены LBAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LBAI прямо сейчас!

