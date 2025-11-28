Что такое KPOP

Токеномика OFFICIAL K-POP (KPOP) Откройте для себя ключевую информацию о OFFICIAL K-POP (KPOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен OFFICIAL K-POP (KPOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OFFICIAL K-POP (KPOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 901,95K $ 901,95K $ 901,95K Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 6,48B $ 6,48B $ 6,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Исторический максимум: $ 0,0004226 $ 0,0004226 $ 0,0004226 Исторический минимум: $ 0,000002025104729961 $ 0,000002025104729961 $ 0,000002025104729961 Текущая цена: $ 0,0001391 $ 0,0001391 $ 0,0001391 Узнайте больше о цене OFFICIAL K-POP (KPOP) Купить KPOP сейчас!

Информация о OFFICIAL K-POP (KPOP) Следующая эволюция фанатской поп-культуры. Глобальное цифровое движение, которое позволяет любому человеку в любом месте стать частью культуры и идентичности корейской индустрии развлечений. $KPOP – это место, где объединяются мировые фан-сообщества, а также где артисты, бренды и поклонники находят связь. Следующая эволюция фанатской поп-культуры. Глобальное цифровое движение, которое позволяет любому человеку в любом месте стать частью культуры и идентичности корейской индустрии развлечений. $KPOP – это место, где объединяются мировые фан-сообщества, а также где артисты, бренды и поклонники находят связь. Официальный сайт: https://www.officialkpop.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

Токеномика OFFICIAL K-POP (KPOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OFFICIAL K-POP (KPOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KPOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KPOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KPOP, изучите текущую цену KPOP!

Как купить KPOP Заинтересованы в добавлении OFFICIAL K-POP (KPOP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KPOP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KPOP на MEXC прямо сейчас! История цены OFFICIAL K-POP (KPOP) Анализ истории цены KPOP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KPOP прямо сейчас! Прогноз цены KPOP Хотите узнать, куда может двигаться KPOP? Наша страница прогноза цены KPOP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KPOP прямо сейчас!

