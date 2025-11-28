Токеномика OFFICIAL K-POP (KPOP)

Откройте для себя ключевую информацию о OFFICIAL K-POP (KPOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:58:05 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен OFFICIAL K-POP (KPOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OFFICIAL K-POP (KPOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 901,95K
Общее предложение:
$ 8,00B
Оборотное предложение:
$ 6,48B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,11M
Исторический максимум:
$ 0,0004226
Исторический минимум:
$ 0,000002025104729961
Текущая цена:
$ 0,0001391
Информация о OFFICIAL K-POP (KPOP)

Следующая эволюция фанатской поп-культуры. Глобальное цифровое движение, которое позволяет любому человеку в любом месте стать частью культуры и идентичности корейской индустрии развлечений. $KPOP – это место, где объединяются мировые фан-сообщества, а также где артисты, бренды и поклонники находят связь.

Официальный сайт:
https://www.officialkpop.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

Токеномика OFFICIAL K-POP (KPOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OFFICIAL K-POP (KPOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KPOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KPOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KPOP, изучите текущую цену KPOP!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

