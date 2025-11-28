Токеномика KaratDAO (KARAT)

Откройте для себя ключевую информацию о KaratDAO (KARAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:39:11 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен KaratDAO (KARAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KaratDAO (KARAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 144,12K
Общее предложение:
$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 255,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,13M
Исторический максимум:
$ 0,0487
Исторический минимум:
$ 0,000463150077110209
Текущая цена:
$ 0,000564
Информация о KaratDAO (KARAT)

Karat использует внутрисетевые технологии MPC и ZK для создания общего Layer данных Web 2 и 3 ID. Karat шифрует пользовательские данные, такие как электронная почта и Twitter, связывает их с кошельком пользователя и сохраняет в IPFS. Затем пользователям и узлам предоставляется закрытый ключ MPC, что позволяет им полностью децентрализовать контроль над всеми разрешениями на доступ к данным. Эта инфраструктура предназначена для использования в качестве инфраструктуры всех будущих Dapps, которым требуются социальные сети Web3, индексация данных, доставка рекламы и вызовы разрешений на вход в систему.

Официальный сайт:
https://karatdao.com
Whitepaper:
https://docs.karatdao.com/
Обозреватель блоков:
https://explorer.zksync.io/address/0xCDb7D260c107499C80B4b748e8331c64595972a1

Токеномика KaratDAO (KARAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KaratDAO (KARAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KARAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KARAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARAT, изучите текущую цену KARAT!

История цены KaratDAO (KARAT)

Анализ истории цены KARAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KARAT

Хотите узнать, куда может двигаться KARAT? Наша страница прогноза цены KARAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

