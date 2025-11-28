Karat использует внутрисетевые технологии MPC и ZK для создания общего Layer данных Web 2 и 3 ID. Karat шифрует пользовательские данные, такие как электронная почта и Twitter, связывает их с кошельком пользователя и сохраняет в IPFS. Затем пользователям и узлам предоставляется закрытый ключ MPC, что позволяет им полностью децентрализовать контроль над всеми разрешениями на доступ к данным. Эта инфраструктура предназначена для использования в качестве инфраструктуры всех будущих Dapps, которым требуются социальные сети Web3, индексация данных, доставка рекламы и вызовы разрешений на вход в систему.