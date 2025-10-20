Что такое KaratDAO (KARAT)

Karat использует внутрисетевые технологии MPC и ZK для создания общего Layer данных Web 2 и 3 ID. Karat шифрует пользовательские данные, такие как электронная почта и Twitter, связывает их с кошельком пользователя и сохраняет в IPFS. Затем пользователям и узлам предоставляется закрытый ключ MPC, что позволяет им полностью децентрализовать контроль над всеми разрешениями на доступ к данным. Эта инфраструктура предназначена для использования в качестве инфраструктуры всех будущих Dapps, которым требуются социальные сети Web3, индексация данных, доставка рекламы и вызовы разрешений на вход в систему.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KaratDAO Сколько стоит KaratDAO (KARAT) на сегодня? Актуальная цена KARAT в USD – 0,0005812 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KARAT в USD? $ 0,0005812 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KARAT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KaratDAO? Рыночная капитализация KARAT составляет $ 148,52K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KARAT? Циркулирующее предложение KARAT составляет 255,54M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KARAT? KARAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,05802041506845649 USD . Какова была минимальная цена KARAT за все время (ATL)? KARAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,000463150077110209 USD . Каков объем торгов KARAT? Объем торгов за последние 24 часа для KARAT составляет $ 55,22K USD . Вырастет ли KARAT в цене в этом году? KARAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KARAT для более подробного анализа.

