Токеномика JoJoWorld (JOJO)

Откройте для себя ключевую информацию о JoJoWorld (JOJO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:39:03 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен JoJoWorld (JOJO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JoJoWorld (JOJO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 800,00M
$ 800,00M$ 800,00M
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,37M
$ 18,37M$ 18,37M
Исторический максимум:
$ 0,175
$ 0,175$ 0,175
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,02296
$ 0,02296$ 0,02296

Информация о JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld – это децентрализованная платформа инфраструктуры 3D-данных, которая позволяет создателям вносить свой вклад и токенизировать пространственные данные, а предприятиям – получать доступ к отборным наборам данных и инструментам аннотирования с помощью искусственного интеллекта. Опираясь на токен JOJO, платформа обеспечивает полезность за счет стимулов, управления и беспрепятственного доступа к высококачественным 3D-ресурсам для приложений искусственного интеллекта, робототехники и дополненной реальности/виртуальной реальности.

Официальный сайт:
https://www.jojoworld.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xC2B6759ab60E8f548A74Ce0359ab92c5929bb24D

Токеномика JoJoWorld (JOJO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JoJoWorld (JOJO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JOJO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JOJO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOJO, изучите текущую цену JOJO!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

