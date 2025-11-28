JoJoWorld – это децентрализованная платформа инфраструктуры 3D-данных, которая позволяет создателям вносить свой вклад и токенизировать пространственные данные, а предприятиям – получать доступ к отборным наборам данных и инструментам аннотирования с помощью искусственного интеллекта. Опираясь на токен JOJO, платформа обеспечивает полезность за счет стимулов, управления и беспрепятственного доступа к высококачественным 3D-ресурсам для приложений искусственного интеллекта, робототехники и дополненной реальности/виртуальной реальности.