Сегодняшняя цена iKAS

Текущая цена iKAS (IKAS) сегодня составляет -- с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IKAS на RUB составляет -- за IKAS.

На данный момент iKAS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- IKAS. В течение последних 24 часов, IKAS торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе IKAS изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация iKAS (IKAS)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0.00₽ 0.00 ₽ 0.00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация iKAS составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IKAS составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.