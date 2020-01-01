Токеномика HyperCycle (HYPC)

Токеномика HyperCycle (HYPC)

Откройте для себя ключевую информацию о HyperCycle (HYPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HyperCycle (HYPC)

HyperCycle — это новая архитектура блокчейна уровня 0++, предназначенная для безопасного, высокоскоростного и недорогого выполнения микросервисов в сети, в частности (но не ограничиваясь) тех, которые связаны с ИИ. В этой статье представлен обзор дизайна HyperCycle, в котором используется безрегистровая цепочка блоков TODA/IP, модель активов TODA и система подтверждения репутации SingularityNET.

Официальный сайт:
https://www.hypercycle.ai/
Whitepaper:
https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4

Токеномика и анализ цен HyperCycle (HYPC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HyperCycle (HYPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,12M
$ 5,12M$ 5,12M
Общее предложение:
$ 2,15B
$ 2,15B$ 2,15B
Оборотное предложение:
$ 155,12M
$ 155,12M$ 155,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 70,91M
$ 70,91M$ 70,91M
Исторический максимум:
$ 1,18
$ 1,18$ 1,18
Исторический минимум:
$ 0,01708075677783095
$ 0,01708075677783095$ 0,01708075677783095
Текущая цена:
$ 0,03302
$ 0,03302$ 0,03302

Токеномика HyperCycle (HYPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HyperCycle (HYPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HYPC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HYPC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPC, изучите текущую цену HYPC!

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История цены HyperCycle (HYPC)

Анализ истории цены HYPC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HYPC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.