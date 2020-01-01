Токеномика HyperCycle (HYPC) Откройте для себя ключевую информацию о HyperCycle (HYPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HyperCycle (HYPC) HyperCycle — это новая архитектура блокчейна уровня 0++, предназначенная для безопасного, высокоскоростного и недорогого выполнения микросервисов в сети, в частности (но не ограничиваясь) тех, которые связаны с ИИ. В этой статье представлен обзор дизайна HyperCycle, в котором используется безрегистровая цепочка блоков TODA/IP, модель активов TODA и система подтверждения репутации SingularityNET. Официальный сайт: https://www.hypercycle.ai/ Whitepaper: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 Купить HYPC сейчас!

Токеномика и анализ цен HyperCycle (HYPC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HyperCycle (HYPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,12M $ 5,12M $ 5,12M Общее предложение: $ 2,15B $ 2,15B $ 2,15B Оборотное предложение: $ 155,12M $ 155,12M $ 155,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,91M $ 70,91M $ 70,91M Исторический максимум: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Исторический минимум: $ 0,01708075677783095 $ 0,01708075677783095 $ 0,01708075677783095 Текущая цена: $ 0,03302 $ 0,03302 $ 0,03302 Узнайте больше о цене HyperCycle (HYPC)

Токеномика HyperCycle (HYPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HyperCycle (HYPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYPC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYPC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPC, изучите текущую цену HYPC!

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