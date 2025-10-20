Текущая цена HUMP AI сегодня составляет 0.000029 USD. Следите за обновлениями цены HUMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HUMP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена HUMP AI сегодня составляет 0.000029 USD. Следите за обновлениями цены HUMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HUMP прямо сейчас на MEXC.

HUMP AI Курс (HUMP)

Текущая цена 1 HUMP в USD:

$0,000029
-12,12%1D
USD
График цены HUMP AI (HUMP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:40:05 (UTC+8)

Информация о ценах HUMP AI (HUMP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,000028
Мин 24Ч
$ 0,000037
Макс 24Ч

$ 0,000028
$ 0,000037
--
--
0,00%

-12,12%

-43,14%

-43,14%

Текущая цена HUMP AI (HUMP) составляет $ 0,000029. За последние 24 часа HUMP торговался в диапазоне от $ 0,000028 до $ 0,000037, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HUMP за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, HUMP изменился на 0,00% за последний час, на -12,12% за 24 часа и на -43,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация HUMP AI (HUMP)

--
$ 4,99K
$ 145,00K
--
5 000 000 000
BSC

Текущая рыночная капитализация HUMP AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 4,99K. Циркулируещее обращение HUMP составляет --, а общее предложение – 5000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 145,00K.

История цен HUMP AI (HUMP) в USD

Отслеживайте изменения цены HUMP AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000004-12,12%
30 дней$ -0,020721-99,87%
60 дней$ -0,024971-99,89%
90 дней$ -0,024971-99,89%
Изменение цены HUMP AI сегодня

Сегодня для HUMP зафиксировано изменение $ -0,000004 (-12,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены HUMP AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,020721 (-99,87%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены HUMP AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HUMP изменился на $ -0,024971 (-99,89%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены HUMP AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,024971 (-99,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены HUMP AI (HUMP)?

Просмотеть страницу истории цен HUMP AI.

Что такое HUMP AI (HUMP)

HUMP AI – это улучшенная искусственным интеллектом GameFi-экосистема, построенная вокруг культового персонажа – Шалтая-Болтая. Она создана для нового поколения пользователей, «родных» для Telegram. Платформа использует ИИ-агентов для проверки игрового процесса, адаптации уровня сложности и вознаграждения активности пользователей. Чтобы начать, не требуется ни загрузок, ни кошельков – взаимодействие происходит через интерактивное мини-приложение в Telegram. Пользователи выполняют миссии, зарабатывают токены и поднимаются в режиме реального времени в таблице лидеров.

HUMP AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в HUMP AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга HUMP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о HUMP AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки HUMP AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены HUMP AI (USD)

Сколько будет стоить HUMP AI (HUMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HUMP AI (HUMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HUMP AI.

Проверьте прогноз цены HUMP AI!

Токеномика HUMP AI (HUMP)

Понимание токеномики HUMP AI (HUMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HUMP прямо сейчас!

Как купить HUMP AI (HUMP)

Ищете как купить HUMP AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести HUMP AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

HUMP на местную валюту

1 HUMP AI (HUMP) в VND
0,763135
1 HUMP AI (HUMP) в AUD
A$0,00004437
1 HUMP AI (HUMP) в GBP
0,00002175
1 HUMP AI (HUMP) в EUR
0,00002494
1 HUMP AI (HUMP) в USD
$0,000029
1 HUMP AI (HUMP) в MYR
RM0,00012238
1 HUMP AI (HUMP) в TRY
0,00121742
Источники HUMP AI

Для более глубокого понимания HUMP AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт HUMP AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HUMP AI

Сколько стоит HUMP AI (HUMP) на сегодня?
Актуальная цена HUMP в USD – 0,000029 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HUMP в USD?
Текущая цена HUMP в USD составляет $ 0,000029. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация HUMP AI?
Рыночная капитализация HUMP составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HUMP?
Циркулирующее предложение HUMP составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HUMP?
HUMP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена HUMP за все время (ATL)?
HUMP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов HUMP?
Объем торгов за последние 24 часа для HUMP составляет $ 4,99K USD.
Вырастет ли HUMP в цене в этом году?
HUMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HUMP для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии HUMP AI (HUMP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

