Что такое HUMP AI (HUMP)

HUMP AI – это улучшенная искусственным интеллектом GameFi-экосистема, построенная вокруг культового персонажа – Шалтая-Болтая. Она создана для нового поколения пользователей, «родных» для Telegram. Платформа использует ИИ-агентов для проверки игрового процесса, адаптации уровня сложности и вознаграждения активности пользователей. Чтобы начать, не требуется ни загрузок, ни кошельков – взаимодействие происходит через интерактивное мини-приложение в Telegram. Пользователи выполняют миссии, зарабатывают токены и поднимаются в режиме реального времени в таблице лидеров. HUMP AI – это улучшенная искусственным интеллектом GameFi-экосистема, построенная вокруг культового персонажа – Шалтая-Болтая. Она создана для нового поколения пользователей, «родных» для Telegram. Платформа использует ИИ-агентов для проверки игрового процесса, адаптации уровня сложности и вознаграждения активности пользователей. Чтобы начать, не требуется ни загрузок, ни кошельков – взаимодействие происходит через интерактивное мини-приложение в Telegram. Пользователи выполняют миссии, зарабатывают токены и поднимаются в режиме реального времени в таблице лидеров.

HUMP AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в HUMP AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга HUMP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о HUMP AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки HUMP AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены HUMP AI (USD)

Сколько будет стоить HUMP AI (HUMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HUMP AI (HUMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HUMP AI.

Проверьте прогноз цены HUMP AI!

Токеномика HUMP AI (HUMP)

Понимание токеномики HUMP AI (HUMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HUMP прямо сейчас!

Как купить HUMP AI (HUMP)

Ищете как купить HUMP AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести HUMP AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

HUMP на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники HUMP AI

Для более глубокого понимания HUMP AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HUMP AI Сколько стоит HUMP AI (HUMP) на сегодня? Актуальная цена HUMP в USD – 0,000029 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HUMP в USD? $ 0,000029 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HUMP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HUMP AI? Рыночная капитализация HUMP составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HUMP? Циркулирующее предложение HUMP составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) HUMP? HUMP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена HUMP за все время (ATL)? HUMP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов HUMP? Объем торгов за последние 24 часа для HUMP составляет $ 4,99K USD . Вырастет ли HUMP в цене в этом году? HUMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HUMP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии HUMP AI (HUMP)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 22:32:48 Новости отрасли Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху" 10-23 15:34:02 Новости отрасли Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000