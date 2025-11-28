HUMP AI – это улучшенная искусственным интеллектом GameFi-экосистема, построенная вокруг культового персонажа – Шалтая-Болтая. Она создана для нового поколения пользователей, «родных» для Telegram. Платформа использует ИИ-агентов для проверки игрового процесса, адаптации уровня сложности и вознаграждения активности пользователей. Чтобы начать, не требуется ни загрузок, ни кошельков – взаимодействие происходит через интерактивное мини-приложение в Telegram. Пользователи выполняют миссии, зарабатывают токены и поднимаются в режиме реального времени в таблице лидеров.