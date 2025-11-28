Токеномика HUMP AI (HUMP)
Токеномика и анализ цен HUMP AI (HUMP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене HUMP AI (HUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о HUMP AI (HUMP)
HUMP AI – это улучшенная искусственным интеллектом GameFi-экосистема, построенная вокруг культового персонажа – Шалтая-Болтая. Она создана для нового поколения пользователей, «родных» для Telegram. Платформа использует ИИ-агентов для проверки игрового процесса, адаптации уровня сложности и вознаграждения активности пользователей. Чтобы начать, не требуется ни загрузок, ни кошельков – взаимодействие происходит через интерактивное мини-приложение в Telegram. Пользователи выполняют миссии, зарабатывают токены и поднимаются в режиме реального времени в таблице лидеров.
Токеномика HUMP AI (HUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики HUMP AI (HUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HUMP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HUMP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUMP, изучите текущую цену HUMP!
Как купить HUMP
Заинтересованы в добавлении HUMP AI (HUMP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HUMP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены HUMP AI (HUMP)
Анализ истории цены HUMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены HUMP
Хотите узнать, куда может двигаться HUMP? Наша страница прогноза цены HUMP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить HUMP AI (HUMP)
Сумма
1 HUMP = 0,000015 USD
Торговля HUMP AI (HUMP)
В тренде
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
ТОП по объему
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Недавно добавленные
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Лидеры роста
Топ криптовалют по росту за 24 часа, на которые стоит обратить внимание каждому трейдеру