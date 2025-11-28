Токеномика HUMP AI (HUMP)

Токеномика HUMP AI (HUMP)

Откройте для себя ключевую информацию о HUMP AI (HUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:37:59 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен HUMP AI (HUMP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HUMP AI (HUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 75,00K
$ 75,00K$ 75,00K
Исторический максимум:
$ 850
$ 850$ 850
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,000015
$ 0,000015$ 0,000015

Информация о HUMP AI (HUMP)

HUMP AI – это улучшенная искусственным интеллектом GameFi-экосистема, построенная вокруг культового персонажа – Шалтая-Болтая. Она создана для нового поколения пользователей, «родных» для Telegram. Платформа использует ИИ-агентов для проверки игрового процесса, адаптации уровня сложности и вознаграждения активности пользователей. Чтобы начать, не требуется ни загрузок, ни кошельков – взаимодействие происходит через интерактивное мини-приложение в Telegram. Пользователи выполняют миссии, зарабатывают токены и поднимаются в режиме реального времени в таблице лидеров.

Официальный сайт:
https://www.humptydumpty.world/
Whitepaper:
https://humptydumpty.gitbook.io/humptydumpty-docs/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x836292f5bf88c9978a873dcd965b4b0e4269b508

Токеномика HUMP AI (HUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HUMP AI (HUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HUMP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HUMP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUMP, изучите текущую цену HUMP!

Как купить HUMP

Заинтересованы в добавлении HUMP AI (HUMP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HUMP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены HUMP AI (HUMP)

Анализ истории цены HUMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HUMP

Хотите узнать, куда может двигаться HUMP? Наша страница прогноза цены HUMP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»