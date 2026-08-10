Honeypot Finance Курс (HPOT)
Текущая цена Honeypot Finance (HPOT) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HPOT на RUB составляет -- за HPOT.
На данный момент Honeypot Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- HPOT. В течение последних 24 часов, HPOT торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе HPOT изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Honeypot Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HPOT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.
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Отслеживайте изменения цены Honeypot Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
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Сегодня для HPOT зафиксировано изменение -- (--), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на -- (--), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то HPOT изменился на -- (--), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по -- (--), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
В 2040 году цена Honeypot Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
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