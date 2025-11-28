Holoworld AI – это децентрализованный центр приложений, разработанный для ИИ-агентов, приложений и цифровой интеллектуальной собственности (IP). По сути, Holoworld AI работает как магазин приложений для приложений на базе искусственного интеллекта. К этим приложениям относятся автономные агенты, инструменты для генерации медиаконтента и системы интерактивного контента. Объединяя основанные на блокчейне уровни идентификации, владения и расчетов с утилитами на базе искусственного интеллекта, платформа позволяет создателям разрабатывать и делиться цифровыми продуктами, которые могут функционировать независимо или взаимодействовать друг с другом. Такая конструкция направлена на снижение барьеров для внедрения искусственного интеллекта за счет обеспечения обнаруживаемости, монетизации и взаимодействия в одной экосистеме.