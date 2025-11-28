Токеномика Holoworld AI (HOLO)

Токеномика Holoworld AI (HOLO)

Откройте для себя ключевую информацию о Holoworld AI (HOLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:06:39 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Holoworld AI (HOLO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Holoworld AI (HOLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 2,05B
$ 2,05B$ 2,05B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 193,02M
$ 193,02M$ 193,02M
Исторический максимум:
$ 0,7686
$ 0,7686$ 0,7686
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,09425
$ 0,09425$ 0,09425

Информация о Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI – это децентрализованный центр приложений, разработанный для ИИ-агентов, приложений и цифровой интеллектуальной собственности (IP). По сути, Holoworld AI работает как магазин приложений для приложений на базе искусственного интеллекта. К этим приложениям относятся автономные агенты, инструменты для генерации медиаконтента и системы интерактивного контента. Объединяя основанные на блокчейне уровни идентификации, владения и расчетов с утилитами на базе искусственного интеллекта, платформа позволяет создателям разрабатывать и делиться цифровыми продуктами, которые могут функционировать независимо или взаимодействовать друг с другом. Такая конструкция направлена на снижение барьеров для внедрения искусственного интеллекта за счет обеспечения обнаруживаемости, монетизации и взаимодействия в одной экосистеме.

Официальный сайт:
https://holoworld.com/
Whitepaper:
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

Токеномика Holoworld AI (HOLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Holoworld AI (HOLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOLO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOLO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOLO, изучите текущую цену HOLO!

