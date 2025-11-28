Токеномика GoChapaa (GXP)

Токеномика GoChapaa (GXP)

Откройте для себя ключевую информацию о GoChapaa (GXP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:37:07 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен GoChapaa (GXP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoChapaa (GXP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,48K
$ 57,48K$ 57,48K
Исторический максимум:
$ 0,3769
$ 0,3769$ 0,3769
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,00002737
$ 0,00002737$ 0,00002737

Информация о GoChapaa (GXP)

GoChapaa Coin ($GC) – это утилитарный токен, обеспечивающий работу биржи GoChapaa, разработанный для обеспечения беспрепятственных трансграничных платежей, мгновенных выплат, локальных транзакций без комиссии и конкурентоспособных процентных доходов, что способствует развитию финансового сектора в Африке за счет инноваций в области ИИ и блокчейна.

Официальный сайт:
http://gochapaa.io/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x2E189893325b51a378d8017e4c51ef88522B39F1#code

Токеномика GoChapaa (GXP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GoChapaa (GXP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GXP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GXP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GXP, изучите текущую цену GXP!


