Токеномика GoChapaa (GXP) Откройте для себя ключевую информацию о GoChapaa (GXP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен GoChapaa (GXP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoChapaa (GXP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,48K $ 57,48K $ 57,48K Исторический максимум: $ 0,3769 $ 0,3769 $ 0,3769 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00002737 $ 0,00002737 $ 0,00002737 Узнайте больше о цене GoChapaa (GXP) Купить GXP сейчас!

Информация о GoChapaa (GXP) GoChapaa Coin ($GC) – это утилитарный токен, обеспечивающий работу биржи GoChapaa, разработанный для обеспечения беспрепятственных трансграничных платежей, мгновенных выплат, локальных транзакций без комиссии и конкурентоспособных процентных доходов, что способствует развитию финансового сектора в Африке за счет инноваций в области ИИ и блокчейна. Официальный сайт: http://gochapaa.io/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x2E189893325b51a378d8017e4c51ef88522B39F1#code

Токеномика GoChapaa (GXP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoChapaa (GXP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GXP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GXP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GXP, изучите текущую цену GXP!

Как купить GXP Заинтересованы в добавлении GoChapaa (GXP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GXP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GXP на MEXC прямо сейчас! История цены GoChapaa (GXP) Анализ истории цены GXP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GXP прямо сейчас! Прогноз цены GXP Хотите узнать, куда может двигаться GXP? Наша страница прогноза цены GXP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GXP прямо сейчас!

