Токеномика и анализ цен GOAT Network (GOATED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOAT Network (GOATED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,33M Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 104,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,80M Исторический максимум: $ 0,2177 Исторический минимум: $ 0,052417385027545234 Текущая цена: $ 0,0798

Информация о GOAT Network (GOATED) GOAT Network – это нативный ZK-роллап Bitcoin, разработанный для обеспечения устойчивой доходности в BTC благодаря революционному сочетанию собственной технологии zkMIPS (самой быстрой готовой к производству zkVM), практичной модели челленджей BitVM2 (сокращающей период проверки с 14 дней до менее 1 дня) и первой в Bitcoin сети децентрализованного секвенсора. Официальный сайт: https://www.goat.network/ Whitepaper: https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5d7909f951436d4e6974d841316057df3a622962

Токеномика GOAT Network (GOATED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOAT Network (GOATED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOATED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOATED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Как купить GOATED Заинтересованы в добавлении GOAT Network (GOATED) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GOATED, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. История цены GOAT Network (GOATED) Анализ истории цены GOATED помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены GOATED Хотите узнать, куда может двигаться GOATED? Наша страница прогноза цены GOATED объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

