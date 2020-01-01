Токеномика Gamer Arena (GAU) Откройте для себя ключевую информацию о Gamer Arena (GAU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gamer Arena (GAU) Gamer Arena — это конкурентная игровая платформа, где геймеры получают вознаграждение за игровые навыки, усилия и лояльность с помощью модели Challenge & Earn (проходи испытания и зарабатывай), основанной на технологии блокчейна. Официальный сайт: https://about.gamerarena.com/ Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 Купить GAU сейчас!

Токеномика и анализ цен Gamer Arena (GAU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gamer Arena (GAU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 756,50K $ 756,50K $ 756,50K Исторический максимум: $ 0,1949 $ 0,1949 $ 0,1949 Исторический минимум: $ 0,000834290964170406 $ 0,000834290964170406 $ 0,000834290964170406 Текущая цена: $ 0,001513 $ 0,001513 $ 0,001513 Узнайте больше о цене Gamer Arena (GAU)

Токеномика Gamer Arena (GAU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gamer Arena (GAU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAU, изучите текущую цену GAU!

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