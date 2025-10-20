Froggie Курс (FROGGIE)
Текущая цена Froggie (FROGGIE) составляет $ 0,003361. За последние 24 часа FROGGIE торговался в диапазоне от $ 0,003191 до $ 0,004176, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FROGGIE за все время составляет $ 0,0900423722044794, а минимальная – $ 0,000943851277787579.
Что касается краткосрочной динамики, FROGGIE изменился на +1,87% за последний час, на -10,82% за 24 часа и на -40,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Froggie составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 65,25K. Циркулируещее обращение FROGGIE составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,36M.
Отслеживайте изменения цены Froggie за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,00040778
|-10,82%
|30 дней
|$ -0,040729
|-92,38%
|60 дней
|$ -0,016639
|-83,20%
|90 дней
|$ -0,016639
|-83,20%
Сегодня для FROGGIE зафиксировано изменение $ -0,00040778 (-10,82%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,040729 (-92,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то FROGGIE изменился на $ -0,016639 (-83,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,016639 (-83,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Froggie ($Froggie) – это криптовалюта, основанная на мем-культуре, которую некоторые пользователи называют «китайской версией Pepe».
Froggie доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Froggie. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.
Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FROGGIE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Froggie в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.
Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Froggie простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.
Сколько будет стоить Froggie (FROGGIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Froggie (FROGGIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Froggie.
Понимание токеномики Froggie (FROGGIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FROGGIE прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
