Текущая цена Fragmetric сегодня составляет 0.03181 USD. Следите за обновлениями цены FRAG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FRAG прямо сейчас на MEXC.

Fragmetric Курс (FRAG)

Текущая цена 1 FRAG в USD:

$0,0318
$0,0318$0,0318
+0,34%1D
USD
График цены Fragmetric (FRAG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:12:54 (UTC+8)

Информация о ценах Fragmetric (FRAG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03132
$ 0,03132$ 0,03132
Мин 24Ч
$ 0,03323
$ 0,03323$ 0,03323
Макс 24Ч

$ 0,03132
$ 0,03132$ 0,03132

$ 0,03323
$ 0,03323$ 0,03323

--
----

--
----

+0,03%

+0,34%

-5,61%

-5,61%

Текущая цена Fragmetric (FRAG) составляет $ 0,03181. За последние 24 часа FRAG торговался в диапазоне от $ 0,03132 до $ 0,03323, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FRAG за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, FRAG изменился на +0,03% за последний час, на +0,34% за 24 часа и на -5,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fragmetric (FRAG)

--
----

$ 136,16K
$ 136,16K$ 136,16K

$ 31,81M
$ 31,81M$ 31,81M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация Fragmetric составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 136,16K. Циркулируещее обращение FRAG составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,81M.

История цен Fragmetric (FRAG) в USD

Отслеживайте изменения цены Fragmetric за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0001078+0,34%
30 дней$ -0,00832-20,74%
60 дней$ -0,012-27,40%
90 дней$ -0,03077-49,17%
Изменение цены Fragmetric сегодня

Сегодня для FRAG зафиксировано изменение $ +0,0001078 (+0,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Fragmetric за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00832 (-20,74%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Fragmetric за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FRAG изменился на $ -0,012 (-27,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Fragmetric за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,03077 (-49,17%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Fragmetric (FRAG)?

Просмотеть страницу истории цен Fragmetric.

Что такое Fragmetric (FRAG)

Fragmetric решает проблемы рестейкинга, стандартизируя стейкинг, оптимизируя распределение наград AVS и расширяя возможности для получения доходности с нескольких активов.

Fragmetric доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Fragmetric. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FRAG, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Fragmetric в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Fragmetric простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Fragmetric (USD)

Сколько будет стоить Fragmetric (FRAG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fragmetric (FRAG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fragmetric.

Проверьте прогноз цены Fragmetric!

Токеномика Fragmetric (FRAG)

Понимание токеномики Fragmetric (FRAG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FRAG прямо сейчас!

Как купить Fragmetric (FRAG)

Ищете как купить Fragmetric? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Fragmetric на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FRAG на местную валюту

1 Fragmetric (FRAG) в VND
837,08015
1 Fragmetric (FRAG) в AUD
A$0,0480331
1 Fragmetric (FRAG) в GBP
0,0235394
1 Fragmetric (FRAG) в EUR
0,0270385
1 Fragmetric (FRAG) в USD
$0,03181
1 Fragmetric (FRAG) в MYR
RM0,133602
1 Fragmetric (FRAG) в TRY
1,3248865
1 Fragmetric (FRAG) в JPY
¥4,67607
1 Fragmetric (FRAG) в ARS
ARS$45,313345
1 Fragmetric (FRAG) в RUB
2,6151001
1 Fragmetric (FRAG) в INR
2,8225013
1 Fragmetric (FRAG) в IDR
Rp530,1664546
1 Fragmetric (FRAG) в KRW
44,8027945
1 Fragmetric (FRAG) в PHP
1,841799
1 Fragmetric (FRAG) в EGP
￡E.1,5182913
1 Fragmetric (FRAG) в BRL
R$0,1695473
1 Fragmetric (FRAG) в CAD
C$0,0442159
1 Fragmetric (FRAG) в BDT
3,8696865
1 Fragmetric (FRAG) в NGN
46,5736572
1 Fragmetric (FRAG) в COP
$123,7743005
1 Fragmetric (FRAG) в ZAR
R.0,5477682
1 Fragmetric (FRAG) в UAH
1,3118444
1 Fragmetric (FRAG) в TZS
T.Sh.78,15717
1 Fragmetric (FRAG) в VES
Bs5,78942
1 Fragmetric (FRAG) в CLP
$30,69665
1 Fragmetric (FRAG) в PKR
Rs8,9478349
1 Fragmetric (FRAG) в KZT
17,4108854
1 Fragmetric (FRAG) в THB
฿1,0287354
1 Fragmetric (FRAG) в TWD
NT$0,9667059
1 Fragmetric (FRAG) в AED
د.إ0,1167427
1 Fragmetric (FRAG) в CHF
Fr0,0251299
1 Fragmetric (FRAG) в HKD
HK$0,2474818
1 Fragmetric (FRAG) в AMD
֏12,1876834
1 Fragmetric (FRAG) в MAD
.د.م0,2891529
1 Fragmetric (FRAG) в MXN
$0,5849859
1 Fragmetric (FRAG) в SAR
ريال0,1189694
1 Fragmetric (FRAG) в ETB
Br4,6153129
1 Fragmetric (FRAG) в KES
KSh4,1079434
1 Fragmetric (FRAG) в JOD
د.أ0,02255329
1 Fragmetric (FRAG) в PLN
0,1151522
1 Fragmetric (FRAG) в RON
лв0,1377373
1 Fragmetric (FRAG) в SEK
kr0,2980597
1 Fragmetric (FRAG) в BGN
лв0,0528046
1 Fragmetric (FRAG) в HUF
Ft10,5189308
1 Fragmetric (FRAG) в CZK
0,6571946
1 Fragmetric (FRAG) в KWD
د.ك0,00970205
1 Fragmetric (FRAG) в ILS
0,104973
1 Fragmetric (FRAG) в BOB
Bs0,219489
1 Fragmetric (FRAG) в AZN
0,054077
1 Fragmetric (FRAG) в TJS
SM0,2961511
1 Fragmetric (FRAG) в GEL
0,0865232
1 Fragmetric (FRAG) в AOA
Kz29,1567279
1 Fragmetric (FRAG) в BHD
.د.ب0,01196056
1 Fragmetric (FRAG) в BMD
$0,03181
1 Fragmetric (FRAG) в DKK
kr0,2023116
1 Fragmetric (FRAG) в HNL
L0,8318315
1 Fragmetric (FRAG) в MUR
1,4413111
1 Fragmetric (FRAG) в NAD
$0,5480863
1 Fragmetric (FRAG) в NOK
kr0,3165095
1 Fragmetric (FRAG) в NZD
$0,0543951
1 Fragmetric (FRAG) в PAB
B/.0,03181
1 Fragmetric (FRAG) в PGK
K0,1351925
1 Fragmetric (FRAG) в QAR
ر.ق0,1157884
1 Fragmetric (FRAG) в RSD
дин.3,1736837
1 Fragmetric (FRAG) в UZS
soʻm383,2529239
1 Fragmetric (FRAG) в ALL
L2,6208259
1 Fragmetric (FRAG) в ANG
ƒ0,0569399
1 Fragmetric (FRAG) в AWG
ƒ0,057258
1 Fragmetric (FRAG) в BBD
$0,06362
1 Fragmetric (FRAG) в BAM
KM0,0528046
1 Fragmetric (FRAG) в BIF
Fr93,55321
1 Fragmetric (FRAG) в BND
$0,0407168
1 Fragmetric (FRAG) в BSD
$0,03181
1 Fragmetric (FRAG) в JMD
$5,1074136
1 Fragmetric (FRAG) в KHR
127,7508686
1 Fragmetric (FRAG) в KMF
Fr13,32839
1 Fragmetric (FRAG) в LAK
691,5217253
1 Fragmetric (FRAG) в LKR
Rs9,6187078
1 Fragmetric (FRAG) в MDL
L0,5324994
1 Fragmetric (FRAG) в MGA
Ar142,0087468
1 Fragmetric (FRAG) в MOP
P0,2547981
1 Fragmetric (FRAG) в MVR
0,486693
1 Fragmetric (FRAG) в MWK
MK55,2256591
1 Fragmetric (FRAG) в MZN
MT2,032659
1 Fragmetric (FRAG) в NPR
Rs4,523382
1 Fragmetric (FRAG) в PYG
224,00602
1 Fragmetric (FRAG) в RWF
Fr46,02907
1 Fragmetric (FRAG) в SBD
$0,2621144
1 Fragmetric (FRAG) в SCR
0,4650622
1 Fragmetric (FRAG) в SRD
$1,211961
1 Fragmetric (FRAG) в SVC
$0,2780194
1 Fragmetric (FRAG) в SZL
L0,5477682
1 Fragmetric (FRAG) в TMT
m0,111335
1 Fragmetric (FRAG) в TND
د.ت0,09263072
1 Fragmetric (FRAG) в TTD
$0,2153537
1 Fragmetric (FRAG) в UGX
Sh110,0626
1 Fragmetric (FRAG) в XAF
Fr17,74998
1 Fragmetric (FRAG) в XCD
$0,085887
1 Fragmetric (FRAG) в XOF
Fr17,74998
1 Fragmetric (FRAG) в XPF
Fr3,21281
1 Fragmetric (FRAG) в BWP
P0,4224368
1 Fragmetric (FRAG) в BZD
$0,0639381
1 Fragmetric (FRAG) в CVE
$2,9872771
1 Fragmetric (FRAG) в DJF
Fr5,66218
1 Fragmetric (FRAG) в DOP
$1,991306
1 Fragmetric (FRAG) в DZD
د.ج4,1187588
1 Fragmetric (FRAG) в FJD
$0,0715725
1 Fragmetric (FRAG) в GNF
Fr276,58795
1 Fragmetric (FRAG) в GTQ
Q0,2436646
1 Fragmetric (FRAG) в GYD
$6,6517891
1 Fragmetric (FRAG) в ISK
kr3,8172

Источники Fragmetric

Для более глубокого понимания Fragmetric рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Fragmetric
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fragmetric

Сколько стоит Fragmetric (FRAG) на сегодня?
Актуальная цена FRAG в USD – 0,03181 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FRAG в USD?
Текущая цена FRAG в USD составляет $ 0,03181. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fragmetric?
Рыночная капитализация FRAG составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FRAG?
Циркулирующее предложение FRAG составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FRAG?
FRAG достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена FRAG за все время (ATL)?
FRAG достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов FRAG?
Объем торгов за последние 24 часа для FRAG составляет $ 136,16K USD.
Вырастет ли FRAG в цене в этом году?
FRAG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FRAG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:12:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fragmetric (FRAG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

