Согласно вашему прогнозу, Fragmetric потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,03195.

Согласно вашему прогнозу, Fragmetric потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,033547.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена FRAG составляет $ 0,035224 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена FRAG в 2028 году составит $ 0,036986 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FRAG в 2029 году составит $ 0,038835 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FRAG в 2030 году составит $ 0,040777 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Fragmetric потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,066421.

В 2050 году цена Fragmetric потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,108194.