Текущая цена Flux AI сегодня составляет 0.0002069 USD. Следите за обновлениями цены FLUXAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLUXAI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Flux AI

Flux AI Курс (FLUXAI)

Текущая цена 1 FLUXAI в USD:

$0,0002057
$0,0002057$0,0002057
+68,74%1D
USD
График цены Flux AI (FLUXAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:34:52 (UTC+8)

Информация о ценах Flux AI (FLUXAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000961
$ 0,0000961$ 0,0000961
Мин 24Ч
$ 0,0002581
$ 0,0002581$ 0,0002581
Макс 24Ч

$ 0,0000961
$ 0,0000961$ 0,0000961

$ 0,0002581
$ 0,0002581$ 0,0002581

--
----

--
----

-2,13%

+68,74%

-85,98%

-85,98%

Текущая цена Flux AI (FLUXAI) составляет $ 0,0002069. За последние 24 часа FLUXAI торговался в диапазоне от $ 0,0000961 до $ 0,0002581, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FLUXAI за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, FLUXAI изменился на -2,13% за последний час, на +68,74% за 24 часа и на -85,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Flux AI (FLUXAI)

--
----

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

$ 206,90K
$ 206,90K$ 206,90K

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация Flux AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 1,09M. Циркулируещее обращение FLUXAI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 206,90K.

История цен Flux AI (FLUXAI) в USD

Отслеживайте изменения цены Flux AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000083796+68,74%
30 дней$ -0,0007931-79,31%
60 дней$ -0,0007931-79,31%
90 дней$ -0,0007931-79,31%
Изменение цены Flux AI сегодня

Сегодня для FLUXAI зафиксировано изменение $ +0,000083796 (+68,74%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Flux AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0007931 (-79,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Flux AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FLUXAI изменился на $ -0,0007931 (-79,31%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Flux AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0007931 (-79,31%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Flux AI (FLUXAI)?

Просмотеть страницу истории цен Flux AI.

Что такое Flux AI (FLUXAI)

Будущее творчества: Где ИИ встречает воображение #FLUXAI

Flux AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Flux AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FLUXAI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Flux AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Flux AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Flux AI (USD)

Сколько будет стоить Flux AI (FLUXAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Flux AI (FLUXAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Flux AI.

Проверьте прогноз цены Flux AI!

Токеномика Flux AI (FLUXAI)

Понимание токеномики Flux AI (FLUXAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FLUXAI прямо сейчас!

Как купить Flux AI (FLUXAI)

Ищете как купить Flux AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Flux AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FLUXAI на местную валюту

1 Flux AI (FLUXAI) в VND
5,4445735
1 Flux AI (FLUXAI) в AUD
A$0,000316557
1 Flux AI (FLUXAI) в GBP
0,000155175
1 Flux AI (FLUXAI) в EUR
0,000177934
1 Flux AI (FLUXAI) в USD
$0,0002069
1 Flux AI (FLUXAI) в MYR
RM0,000873118
1 Flux AI (FLUXAI) в TRY
0,008685662
1 Flux AI (FLUXAI) в JPY
¥0,0314488
1 Flux AI (FLUXAI) в ARS
ARS$0,279215688
1 Flux AI (FLUXAI) в RUB
0,016845798
1 Flux AI (FLUXAI) в INR
0,018167889
1 Flux AI (FLUXAI) в IDR
Rp3,448331954
1 Flux AI (FLUXAI) в PHP
0,012128478
1 Flux AI (FLUXAI) в EGP
￡E.0,009844302
1 Flux AI (FLUXAI) в BRL
R$0,001113122
1 Flux AI (FLUXAI) в CAD
C$0,000287591
1 Flux AI (FLUXAI) в BDT
0,025258352
1 Flux AI (FLUXAI) в NGN
0,302483662
1 Flux AI (FLUXAI) в COP
$0,808203125
1 Flux AI (FLUXAI) в ZAR
R.0,00357937
1 Flux AI (FLUXAI) в UAH
0,00866911
1 Flux AI (FLUXAI) в TZS
T.Sh.0,513397522
1 Flux AI (FLUXAI) в VES
Bs0,043449
1 Flux AI (FLUXAI) в CLP
$0,1959343
1 Flux AI (FLUXAI) в PKR
Rs0,058560976
1 Flux AI (FLUXAI) в KZT
0,111355649
1 Flux AI (FLUXAI) в THB
฿0,006775975
1 Flux AI (FLUXAI) в TWD
NT$0,006370451
1 Flux AI (FLUXAI) в AED
د.إ0,000759323
1 Flux AI (FLUXAI) в CHF
Fr0,000163451
1 Flux AI (FLUXAI) в HKD
HK$0,001607613
1 Flux AI (FLUXAI) в AMD
֏0,079149595
1 Flux AI (FLUXAI) в MAD
.د.م0,001915894
1 Flux AI (FLUXAI) в MXN
$0,00380696
1 Flux AI (FLUXAI) в SAR
ريال0,000775875
1 Flux AI (FLUXAI) в ETB
Br0,031328798
1 Flux AI (FLUXAI) в KES
KSh0,026719066
1 Flux AI (FLUXAI) в JOD
د.أ0,0001466921
1 Flux AI (FLUXAI) в PLN
0,000753116
1 Flux AI (FLUXAI) в RON
лв0,000904153
1 Flux AI (FLUXAI) в SEK
kr0,001940722
1 Flux AI (FLUXAI) в BGN
лв0,000347592
1 Flux AI (FLUXAI) в HUF
Ft0,069452192
1 Flux AI (FLUXAI) в CZK
0,004332486
1 Flux AI (FLUXAI) в KWD
د.ك0,0000633114
1 Flux AI (FLUXAI) в ILS
0,000680701
1 Flux AI (FLUXAI) в BOB
Bs0,001429679
1 Flux AI (FLUXAI) в AZN
0,00035173
1 Flux AI (FLUXAI) в TJS
SM0,001915894
1 Flux AI (FLUXAI) в GEL
0,00055863
1 Flux AI (FLUXAI) в AOA
Kz0,188603833
1 Flux AI (FLUXAI) в BHD
.د.ب0,0000777944
1 Flux AI (FLUXAI) в BMD
$0,0002069
1 Flux AI (FLUXAI) в DKK
kr0,001330367
1 Flux AI (FLUXAI) в HNL
L0,005433194
1 Flux AI (FLUXAI) в MUR
0,009418088
1 Flux AI (FLUXAI) в NAD
$0,003591784
1 Flux AI (FLUXAI) в NOK
kr0,002064862
1 Flux AI (FLUXAI) в NZD
$0,000360006
1 Flux AI (FLUXAI) в PAB
B/.0,0002069
1 Flux AI (FLUXAI) в PGK
K0,00086898
1 Flux AI (FLUXAI) в QAR
ر.ق0,000753116
1 Flux AI (FLUXAI) в RSD
дин.0,020888624
1 Flux AI (FLUXAI) в UZS
soʻm2,492770511
1 Flux AI (FLUXAI) в ALL
L0,017253391
1 Flux AI (FLUXAI) в ANG
ƒ0,000370351
1 Flux AI (FLUXAI) в AWG
ƒ0,00037242
1 Flux AI (FLUXAI) в BBD
$0,0004138
1 Flux AI (FLUXAI) в BAM
KM0,000347592
1 Flux AI (FLUXAI) в BIF
Fr0,6101481
1 Flux AI (FLUXAI) в BND
$0,00026897
1 Flux AI (FLUXAI) в BSD
$0,0002069
1 Flux AI (FLUXAI) в JMD
$0,033203312
1 Flux AI (FLUXAI) в KHR
0,834272525
1 Flux AI (FLUXAI) в KMF
Fr0,0877256
1 Flux AI (FLUXAI) в LAK
4,497825997
1 Flux AI (FLUXAI) в LKR
රු0,062792081
1 Flux AI (FLUXAI) в MDL
L0,003511093
1 Flux AI (FLUXAI) в MGA
Ar0,92780167
1 Flux AI (FLUXAI) в MOP
P0,0016552
1 Flux AI (FLUXAI) в MVR
0,00316557
1 Flux AI (FLUXAI) в MWK
MK0,35857839
1 Flux AI (FLUXAI) в MZN
MT0,01322091
1 Flux AI (FLUXAI) в NPR
रु0,029077726
1 Flux AI (FLUXAI) в PYG
1,4673348
1 Flux AI (FLUXAI) в RWF
Fr0,3002119
1 Flux AI (FLUXAI) в SBD
$0,001702787
1 Flux AI (FLUXAI) в SCR
0,002828323
1 Flux AI (FLUXAI) в SRD
$0,008211861
1 Flux AI (FLUXAI) в SVC
$0,001810375
1 Flux AI (FLUXAI) в SZL
L0,003591784
1 Flux AI (FLUXAI) в TMT
m0,000726219
1 Flux AI (FLUXAI) в TND
د.ت0,0006078722
1 Flux AI (FLUXAI) в TTD
$0,001402782
1 Flux AI (FLUXAI) в UGX
Sh0,7208396
1 Flux AI (FLUXAI) в XAF
Fr0,1166916
1 Flux AI (FLUXAI) в XCD
$0,00055863
1 Flux AI (FLUXAI) в XOF
Fr0,1166916
1 Flux AI (FLUXAI) в XPF
Fr0,0211038
1 Flux AI (FLUXAI) в BWP
P0,00277246
1 Flux AI (FLUXAI) в BZD
$0,000415869
1 Flux AI (FLUXAI) в CVE
$0,019688604
1 Flux AI (FLUXAI) в DJF
Fr0,0368282
1 Flux AI (FLUXAI) в DOP
$0,013127805
1 Flux AI (FLUXAI) в DZD
د.ج0,026992174
1 Flux AI (FLUXAI) в FJD
$0,00047587
1 Flux AI (FLUXAI) в GNF
Fr1,7989955
1 Flux AI (FLUXAI) в GTQ
Q0,001584854
1 Flux AI (FLUXAI) в GYD
$0,04328348
1 Flux AI (FLUXAI) в ISK
kr0,0252418

Источники Flux AI

Для более глубокого понимания Flux AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Flux AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Flux AI

Сколько стоит Flux AI (FLUXAI) на сегодня?
Актуальная цена FLUXAI в USD – 0,0002069 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FLUXAI в USD?
Текущая цена FLUXAI в USD составляет $ 0,0002069. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Flux AI?
Рыночная капитализация FLUXAI составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FLUXAI?
Циркулирующее предложение FLUXAI составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FLUXAI?
FLUXAI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена FLUXAI за все время (ATL)?
FLUXAI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов FLUXAI?
Объем торгов за последние 24 часа для FLUXAI составляет $ 1,09M USD.
Вырастет ли FLUXAI в цене в этом году?
FLUXAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FLUXAI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Flux AI (FLUXAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

