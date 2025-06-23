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FIG Курс (FIG)

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Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!

Актуальные данные о цене и информация о FIG

Текущая цена FIG (FIG) сегодня составляет -- USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс FIG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели FIG:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены FIG в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет -- USD

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Ценовые показатели FIG - USD

Отслеживайте изменения цены FIG за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
No Data
Изменение цены FIG сегодня

Сегодня для FIG зафиксировано изменение -- (--), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FIG за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на -- (--), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FIG за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FIG изменился на -- (--), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FIG за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по -- (--), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене FIG

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах FIG: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

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Рыночная информация FIG

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое FIG (FIG)

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FIG Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как FIG, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена FIG в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены FIG.

История цен FIG

Отслеживание траектории движения цены FIG дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории FIG в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен FIG.

Токеномика FIG (FIG)

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FIG на местную валюту

1 FIG к VND
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1 FIG к AUD
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1 FIG к GBP
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1 FIG к EUR
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1 FIG к USD
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1 FIG к MYR
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1 FIG к TRY
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1 FIG к IDR
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1 FIG к PHP
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￡E.--
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1 FIG к VES
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1 FIG к PKR
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1 FIG к AED
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1 FIG к CHF
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1 FIG к HKD
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