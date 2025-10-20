Текущая цена FARTLESS COIN сегодня составляет 0.0006614 USD. Следите за обновлениями цены FARTLESS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FARTLESS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена FARTLESS COIN сегодня составляет 0.0006614 USD. Следите за обновлениями цены FARTLESS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FARTLESS прямо сейчас на MEXC.

Логотип FARTLESS COIN

FARTLESS COIN Курс (FARTLESS)

Текущая цена 1 FARTLESS в USD:

$0,0006611
-1,75%1D
USD
График цены FARTLESS COIN (FARTLESS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:33:29 (UTC+8)

Информация о ценах FARTLESS COIN (FARTLESS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0006305
Мин 24Ч
$ 0,0006963
Макс 24Ч

$ 0,0006305
$ 0,0006963
--
--
-2,74%

-1,75%

-13,89%

-13,89%

Текущая цена FARTLESS COIN (FARTLESS) составляет $ 0,0006614. За последние 24 часа FARTLESS торговался в диапазоне от $ 0,0006305 до $ 0,0006963, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FARTLESS за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, FARTLESS изменился на -2,74% за последний час, на -1,75% за 24 часа и на -13,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация FARTLESS COIN (FARTLESS)

--
$ 55,61K
$ 0,00
--
--
SOL

Текущая рыночная капитализация FARTLESS COIN составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 55,61K. Циркулируещее обращение FARTLESS составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен FARTLESS COIN (FARTLESS) в USD

Отслеживайте изменения цены FARTLESS COIN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000011775-1,75%
30 дней$ -0,0003746-36,16%
60 дней$ -0,0018426-73,59%
90 дней$ -0,0011386-63,26%
Изменение цены FARTLESS COIN сегодня

Сегодня для FARTLESS зафиксировано изменение $ -0,000011775 (-1,75%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FARTLESS COIN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0003746 (-36,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FARTLESS COIN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FARTLESS изменился на $ -0,0018426 (-73,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FARTLESS COIN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0011386 (-63,26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FARTLESS COIN (FARTLESS)?

Просмотеть страницу истории цен FARTLESS COIN.

Что такое FARTLESS COIN (FARTLESS)

FARTLESS – мемкоин в экосистеме Solana, который, по общему мнению, был запущен разработчиком Fartcoin.

FARTLESS COIN доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в FARTLESS COIN. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FARTLESS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о FARTLESS COIN в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки FARTLESS COIN простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены FARTLESS COIN (USD)

Сколько будет стоить FARTLESS COIN (FARTLESS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FARTLESS COIN (FARTLESS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FARTLESS COIN.

Проверьте прогноз цены FARTLESS COIN!

Токеномика FARTLESS COIN (FARTLESS)

Понимание токеномики FARTLESS COIN (FARTLESS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FARTLESS прямо сейчас!

Как купить FARTLESS COIN (FARTLESS)

Ищете как купить FARTLESS COIN? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести FARTLESS COIN на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FARTLESS на местную валюту

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FARTLESS COIN

Сколько стоит FARTLESS COIN (FARTLESS) на сегодня?
Актуальная цена FARTLESS в USD – 0,0006614 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FARTLESS в USD?
Текущая цена FARTLESS в USD составляет $ 0,0006614. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация FARTLESS COIN?
Рыночная капитализация FARTLESS составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FARTLESS?
Циркулирующее предложение FARTLESS составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FARTLESS?
FARTLESS достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена FARTLESS за все время (ATL)?
FARTLESS достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов FARTLESS?
Объем торгов за последние 24 часа для FARTLESS составляет $ 55,61K USD.
Вырастет ли FARTLESS в цене в этом году?
FARTLESS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FARTLESS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии FARTLESS COIN (FARTLESS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

