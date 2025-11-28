Что такое ESPORTS

Токеномика и анализ цен Yooldo Games (ESPORTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yooldo Games (ESPORTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,40M $ 112,40M $ 112,40M Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 231,35M $ 231,35M $ 231,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 437,27M $ 437,27M $ 437,27M Исторический максимум: $ 0,51762 $ 0,51762 $ 0,51762 Исторический минимум: $ 0,05189790997151288 $ 0,05189790997151288 $ 0,05189790997151288 Текущая цена: $ 0,48586 $ 0,48586 $ 0,48586 Узнайте больше о цене Yooldo Games (ESPORTS) Купить ESPORTS сейчас!

Информация о Yooldo Games (ESPORTS) Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally. Официальный сайт: https://www.yooldo.gg/ Whitepaper: https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Токеномика Yooldo Games (ESPORTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yooldo Games (ESPORTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ESPORTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ESPORTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ESPORTS, изучите текущую цену ESPORTS!

История цены Yooldo Games (ESPORTS) Анализ истории цены ESPORTS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены ESPORTS Хотите узнать, куда может двигаться ESPORTS? Наша страница прогноза цены ESPORTS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

