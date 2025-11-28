Токеномика Yooldo Games (ESPORTS)

Токеномика Yooldo Games (ESPORTS)

Откройте для себя ключевую информацию о Yooldo Games (ESPORTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:56:18 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Yooldo Games (ESPORTS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yooldo Games (ESPORTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 112,40M
$ 112,40M$ 112,40M
Общее предложение:
$ 900,00M
$ 900,00M$ 900,00M
Оборотное предложение:
$ 231,35M
$ 231,35M$ 231,35M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 437,27M
$ 437,27M$ 437,27M
Исторический максимум:
$ 0,51762
$ 0,51762$ 0,51762
Исторический минимум:
$ 0,05189790997151288
$ 0,05189790997151288$ 0,05189790997151288
Текущая цена:
$ 0,48586
$ 0,48586$ 0,48586

Информация о Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Официальный сайт:
https://www.yooldo.gg/
Whitepaper:
https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Токеномика Yooldo Games (ESPORTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yooldo Games (ESPORTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ESPORTS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ESPORTS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ESPORTS, изучите текущую цену ESPORTS!

