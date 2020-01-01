Токеномика Emerald (EMRLD) Откройте для себя ключевую информацию о Emerald (EMRLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Emerald (EMRLD) Проект Emerald Co - первый в этой сфере, предоставляющий пользователям возможность получать прибыль из нескольких источников, таких как прибыль от изумрудных шахт, оптовых и розничных продаж изумрудов, аренды и аукционных продаж элитных ювелирных изделий, обеспечивая связь с реальными активами в реальном мире. Станьте частью этого процесса, станьте частью Изумрудной империи. Официальный сайт: https://emeraldco.io Whitepaper: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be Купить EMRLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Emerald (EMRLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Emerald (EMRLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 559,00K $ 559,00K $ 559,00K Исторический максимум: $ 0,049 $ 0,049 $ 0,049 Исторический минимум: $ 0,000542575913622221 $ 0,000542575913622221 $ 0,000542575913622221 Текущая цена: $ 0,000559 $ 0,000559 $ 0,000559 Узнайте больше о цене Emerald (EMRLD)

Токеномика Emerald (EMRLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Emerald (EMRLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMRLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMRLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMRLD, изучите текущую цену EMRLD!

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