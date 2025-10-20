Текущая цена Egg Smash сегодня составляет 0.00000127 USD. Следите за обновлениями цены EGSM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGSM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Egg Smash сегодня составляет 0.00000127 USD. Следите за обновлениями цены EGSM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGSM прямо сейчас на MEXC.

Логотип Egg Smash

Egg Smash Курс (EGSM)

Текущая цена 1 EGSM в USD:

$0,00000127
$0,00000127
0,00%1D
USD
График цены Egg Smash (EGSM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:31:06 (UTC+8)

Информация о ценах Egg Smash (EGSM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000126
$ 0,00000126
Мин 24Ч
$ 0,00000128
$ 0,00000128
Макс 24Ч

$ 0,00000126
$ 0,00000126

$ 0,00000128
$ 0,00000128

--
----

--
----

0,00%

0,00%

-23,50%

-23,50%

Текущая цена Egg Smash (EGSM) составляет $ 0,00000127. За последние 24 часа EGSM торговался в диапазоне от $ 0,00000126 до $ 0,00000128, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EGSM за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, EGSM изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на -23,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 30,46
$ 30,46

$ 12,70K
$ 12,70K

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Egg Smash составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 30,46. Циркулируещее обращение EGSM составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,70K.

История цен Egg Smash (EGSM) в USD

Отслеживайте изменения цены Egg Smash за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00,00%
30 дней$ -0,00000169-57,10%
60 дней$ -0,00099873-99,88%
90 дней$ -0,00099873-99,88%
Изменение цены Egg Smash сегодня

Сегодня для EGSM зафиксировано изменение $ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Egg Smash за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00000169 (-57,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Egg Smash за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EGSM изменился на $ -0,00099873 (-99,88%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Egg Smash за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00099873 (-99,88%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Egg Smash (EGSM)?

Просмотеть страницу истории цен Egg Smash.

Что такое Egg Smash (EGSM)

EGG – это интерактивная мини-игра, созданная на базе Telegram и предлагающая пользователям увлекательный и полезный опыт с интеграцией блокчейна.

Egg Smash доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Egg Smash. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга EGSM, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Egg Smash в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Egg Smash простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Egg Smash (USD)

Сколько будет стоить Egg Smash (EGSM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Egg Smash (EGSM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Egg Smash.

Проверьте прогноз цены Egg Smash!

Токеномика Egg Smash (EGSM)

Понимание токеномики Egg Smash (EGSM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EGSM прямо сейчас!

Как купить Egg Smash (EGSM)

Ищете как купить Egg Smash? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Egg Smash на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

EGSM на местную валюту

1 Egg Smash (EGSM) в VND
0,03342005
A$0,0000019431
A$0,0000019431
1 Egg Smash (EGSM) в GBP
0,0000009525
1 Egg Smash (EGSM) в EUR
0,0000010922
1 Egg Smash (EGSM) в USD
$0,00000127
1 Egg Smash (EGSM) в MYR
RM0,0000053594
1 Egg Smash (EGSM) в TRY
0,0000533146
1 Egg Smash (EGSM) в JPY
¥0,00019304
1 Egg Smash (EGSM) в ARS
ARS$0,0017138904
1 Egg Smash (EGSM) в RUB
0,0001034034
1 Egg Smash (EGSM) в INR
0,0001115187
1 Egg Smash (EGSM) в IDR
Rp0,0211666582
1 Egg Smash (EGSM) в PHP
0,0000744474
1 Egg Smash (EGSM) в EGP
￡E.0,0000604266
1 Egg Smash (EGSM) в BRL
R$0,0000068326
1 Egg Smash (EGSM) в CAD
C$0,0000017653
1 Egg Smash (EGSM) в BDT
0,0001550416
1 Egg Smash (EGSM) в NGN
0,0018567146
1 Egg Smash (EGSM) в COP
$0,0049609375
1 Egg Smash (EGSM) в ZAR
R.0,000021971
1 Egg Smash (EGSM) в UAH
0,000053213
1 Egg Smash (EGSM) в TZS
T.Sh.0,0031513526
1 Egg Smash (EGSM) в VES
Bs0,0002667
1 Egg Smash (EGSM) в CLP
$0,00120269
1 Egg Smash (EGSM) в PKR
Rs0,0003594608
1 Egg Smash (EGSM) в KZT
0,0006835267
1 Egg Smash (EGSM) в THB
฿0,0000415925
1 Egg Smash (EGSM) в TWD
NT$0,0000391033
1 Egg Smash (EGSM) в AED
د.إ0,0000046609
1 Egg Smash (EGSM) в CHF
Fr0,0000010033
1 Egg Smash (EGSM) в HKD
HK$0,0000098679
1 Egg Smash (EGSM) в AMD
֏0,0004858385
1 Egg Smash (EGSM) в MAD
.د.م0,0000117602
1 Egg Smash (EGSM) в MXN
$0,000023368
1 Egg Smash (EGSM) в SAR
ريال0,0000047625
1 Egg Smash (EGSM) в ETB
Br0,0001923034
1 Egg Smash (EGSM) в KES
KSh0,0001640078
1 Egg Smash (EGSM) в JOD
د.أ0,00000090043
1 Egg Smash (EGSM) в PLN
0,0000046228
1 Egg Smash (EGSM) в RON
лв0,0000055499
1 Egg Smash (EGSM) в SEK
kr0,0000119126
1 Egg Smash (EGSM) в BGN
лв0,0000021336
1 Egg Smash (EGSM) в HUF
Ft0,0004263136
1 Egg Smash (EGSM) в CZK
0,0000265938
1 Egg Smash (EGSM) в KWD
د.ك0,00000038862
1 Egg Smash (EGSM) в ILS
0,0000041783
1 Egg Smash (EGSM) в BOB
Bs0,0000087757
1 Egg Smash (EGSM) в AZN
0,000002159
1 Egg Smash (EGSM) в TJS
SM0,0000117602
1 Egg Smash (EGSM) в GEL
0,000003429
1 Egg Smash (EGSM) в AOA
Kz0,0011576939
1 Egg Smash (EGSM) в BHD
.د.ب0,00000047752
1 Egg Smash (EGSM) в BMD
$0,00000127
1 Egg Smash (EGSM) в DKK
kr0,0000081661
1 Egg Smash (EGSM) в HNL
L0,0000333502
1 Egg Smash (EGSM) в MUR
0,0000578104
1 Egg Smash (EGSM) в NAD
$0,0000220472
1 Egg Smash (EGSM) в NOK
kr0,0000126746
1 Egg Smash (EGSM) в NZD
$0,0000022098
1 Egg Smash (EGSM) в PAB
B/.0,00000127
1 Egg Smash (EGSM) в PGK
K0,000005334
1 Egg Smash (EGSM) в QAR
ر.ق0,0000046228
1 Egg Smash (EGSM) в RSD
дин.0,0001282192
1 Egg Smash (EGSM) в UZS
soʻm0,0153012013
1 Egg Smash (EGSM) в ALL
L0,0001059053
1 Egg Smash (EGSM) в ANG
ƒ0,0000022733
1 Egg Smash (EGSM) в AWG
ƒ0,000002286
1 Egg Smash (EGSM) в BBD
$0,00000254
1 Egg Smash (EGSM) в BAM
KM0,0000021336
1 Egg Smash (EGSM) в BIF
Fr0,00374523
1 Egg Smash (EGSM) в BND
$0,000001651
1 Egg Smash (EGSM) в BSD
$0,00000127
1 Egg Smash (EGSM) в JMD
$0,0002038096
1 Egg Smash (EGSM) в KHR
0,0051209575
1 Egg Smash (EGSM) в KMF
Fr0,00053848
1 Egg Smash (EGSM) в LAK
0,0276086951
1 Egg Smash (EGSM) в LKR
රු0,0003854323
1 Egg Smash (EGSM) в MDL
L0,0000215519
1 Egg Smash (EGSM) в MGA
Ar0,005695061
1 Egg Smash (EGSM) в MOP
P0,00001016
1 Egg Smash (EGSM) в MVR
0,000019431
1 Egg Smash (EGSM) в MWK
MK0,002201037
1 Egg Smash (EGSM) в MZN
MT0,000081153
1 Egg Smash (EGSM) в NPR
रु0,0001784858
1 Egg Smash (EGSM) в PYG
0,00900684
1 Egg Smash (EGSM) в RWF
Fr0,00184277
1 Egg Smash (EGSM) в SBD
$0,0000104521
1 Egg Smash (EGSM) в SCR
0,0000173609
1 Egg Smash (EGSM) в SRD
$0,0000504063
1 Egg Smash (EGSM) в SVC
$0,0000111125
1 Egg Smash (EGSM) в SZL
L0,0000220472
1 Egg Smash (EGSM) в TMT
m0,0000044577
1 Egg Smash (EGSM) в TND
د.ت0,00000373126
1 Egg Smash (EGSM) в TTD
$0,0000086106
1 Egg Smash (EGSM) в UGX
Sh0,00442468
1 Egg Smash (EGSM) в XAF
Fr0,00071628
1 Egg Smash (EGSM) в XCD
$0,000003429
1 Egg Smash (EGSM) в XOF
Fr0,00071628
1 Egg Smash (EGSM) в XPF
Fr0,00012954
1 Egg Smash (EGSM) в BWP
P0,000017018
1 Egg Smash (EGSM) в BZD
$0,0000025527
1 Egg Smash (EGSM) в CVE
$0,0001208532
1 Egg Smash (EGSM) в DJF
Fr0,00022606
1 Egg Smash (EGSM) в DOP
$0,0000805815
1 Egg Smash (EGSM) в DZD
د.ج0,0001656842
1 Egg Smash (EGSM) в FJD
$0,000002921
1 Egg Smash (EGSM) в GNF
Fr0,01104265
1 Egg Smash (EGSM) в GTQ
Q0,0000097282
1 Egg Smash (EGSM) в GYD
$0,000265684
1 Egg Smash (EGSM) в ISK
kr0,00015494

Источники Egg Smash

Для более глубокого понимания Egg Smash рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Egg Smash
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Egg Smash

Сколько стоит Egg Smash (EGSM) на сегодня?
Актуальная цена EGSM в USD – 0,00000127 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EGSM в USD?
Текущая цена EGSM в USD составляет $ 0,00000127. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Egg Smash?
Рыночная капитализация EGSM составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EGSM?
Циркулирующее предложение EGSM составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EGSM?
EGSM достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена EGSM за все время (ATL)?
EGSM достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов EGSM?
Объем торгов за последние 24 часа для EGSM составляет $ 30,46 USD.
Вырастет ли EGSM в цене в этом году?
EGSM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EGSM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:31:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Egg Smash (EGSM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

$0,00000127
