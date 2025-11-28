Что такое EGSM

Токеномика и анализ цен Egg Smash (EGSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Egg Smash (EGSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,80K $ 5,80K $ 5,80K Исторический максимум: $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000058 $ 0,00000058 $ 0,00000058 Узнайте больше о цене Egg Smash (EGSM) Купить EGSM сейчас!

Информация о Egg Smash (EGSM) EGG – это интерактивная мини-игра, созданная на базе Telegram и предлагающая пользователям увлекательный и полезный опыт с интеграцией блокчейна. EGG – это интерактивная мини-игра, созданная на базе Telegram и предлагающая пользователям увлекательный и полезный опыт с интеграцией блокчейна. Официальный сайт: https://t.me/EggRushBot Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1ukZw_aaG1vPt_vvur2A3fKON-LuEIySQ/view Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xff5d15a1e71647e980f9f1fd469a3c81151c42c5

Токеномика Egg Smash (EGSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Egg Smash (EGSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGSM, изучите текущую цену EGSM!

Как купить EGSM Заинтересованы в добавлении Egg Smash (EGSM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EGSM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить EGSM на MEXC прямо сейчас! История цены Egg Smash (EGSM) Анализ истории цены EGSM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены EGSM прямо сейчас! Прогноз цены EGSM Хотите узнать, куда может двигаться EGSM? Наша страница прогноза цены EGSM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EGSM прямо сейчас!

