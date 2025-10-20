Текущая цена Daystarter сегодня составляет 0.15527 USD. Следите за обновлениями цены DST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DST прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Daystarter сегодня составляет 0.15527 USD. Следите за обновлениями цены DST к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DST прямо сейчас на MEXC.

Daystarter Курс (DST)

Текущая цена 1 DST в USD:

$0,15523
-1,46%1D
USD
График цены Daystarter (DST) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:43:59 (UTC+8)

Информация о ценах Daystarter (DST) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,15495
Мин 24Ч
$ 0,15776
Макс 24Ч

$ 0,15495
$ 0,15776
$ 9,000678643817682
$ 0,000580213942630201
+0,06%

-1,46%

-7,13%

-7,13%

Текущая цена Daystarter (DST) составляет $ 0,15527. За последние 24 часа DST торговался в диапазоне от $ 0,15495 до $ 0,15776, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DST за все время составляет $ 9,000678643817682, а минимальная – $ 0,000580213942630201.

Что касается краткосрочной динамики, DST изменился на +0,06% за последний час, на -1,46% за 24 часа и на -7,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Daystarter (DST)

No.3911

--
$ 66,52K
$ 155,27M
--
1 000 000 000
ETH

Текущая рыночная капитализация Daystarter составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 66,52K. Циркулируещее обращение DST составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 155,27M.

История цен Daystarter (DST) в USD

Отслеживайте изменения цены Daystarter за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0022999-1,46%
30 дней$ +0,02352+17,85%
60 дней$ +0,00926+6,34%
90 дней$ +0,09764+169,42%
Изменение цены Daystarter сегодня

Сегодня для DST зафиксировано изменение $ -0,0022999 (-1,46%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Daystarter за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,02352 (+17,85%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Daystarter за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DST изменился на $ +0,00926 (+6,34%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Daystarter за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,09764 (+169,42%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Daystarter (DST)?

Просмотеть страницу истории цен Daystarter.

Что такое Daystarter (DST)

DAYSTARTER – это платформа Web3, посвященная стилю жизни, которая превращает повседневные дела в игру и предоставляет персонализированный контент на основе астрологии. Созданная для того, чтобы соединить повседневные привычки и цифровые активы, DAYSTARTER награждает пользователей баллами за их активность в мобильном приложении, которые можно конвертировать в токены $DST через веб-портал DAYSTARTER.

Daystarter доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Daystarter. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга DST, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Daystarter в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Daystarter простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Daystarter (USD)

Сколько будет стоить Daystarter (DST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Daystarter (DST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Daystarter.

Проверьте прогноз цены Daystarter!

Токеномика Daystarter (DST)

Понимание токеномики Daystarter (DST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DST прямо сейчас!

Как купить Daystarter (DST)

Ищете как купить Daystarter? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Daystarter на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

DST на местную валюту

1 Daystarter (DST) в VND
4 085,93005
1 Daystarter (DST) в AUD
A$0,2375631
1 Daystarter (DST) в GBP
0,1148998
1 Daystarter (DST) в EUR
0,1335322
1 Daystarter (DST) в USD
$0,15527
1 Daystarter (DST) в MYR
RM0,6552394
1 Daystarter (DST) в TRY
6,5182346
1 Daystarter (DST) в JPY
¥23,60104
1 Daystarter (DST) в ARS
ARS$226,3401844
1 Daystarter (DST) в RUB
12,607924
1 Daystarter (DST) в INR
13,6451276
1 Daystarter (DST) в IDR
Rp2 587,8322982
1 Daystarter (DST) в PHP
9,098822
1 Daystarter (DST) в EGP
￡E.7,3815358
1 Daystarter (DST) в BRL
R$0,838458
1 Daystarter (DST) в CAD
C$0,2158253
1 Daystarter (DST) в BDT
18,9553616
1 Daystarter (DST) в NGN
227,0016346
1 Daystarter (DST) в COP
$604,1633335
1 Daystarter (DST) в ZAR
R.2,6970399
1 Daystarter (DST) в UAH
6,474759
1 Daystarter (DST) в TZS
T.Sh.385,2838726
1 Daystarter (DST) в VES
Bs32,6067
1 Daystarter (DST) в CLP
$147,5065
1 Daystarter (DST) в PKR
Rs43,910356
1 Daystarter (DST) в KZT
83,5228384
1 Daystarter (DST) в THB
฿5,0850925
1 Daystarter (DST) в TWD
NT$4,7807633
1 Daystarter (DST) в AED
د.إ0,5698409
1 Daystarter (DST) в CHF
Fr0,1226633
1 Daystarter (DST) в HKD
HK$1,2064479
1 Daystarter (DST) в AMD
֏59,2851914
1 Daystarter (DST) в MAD
.د.م1,4331421
1 Daystarter (DST) в MXN
$2,8585207
1 Daystarter (DST) в SAR
ريال0,5822625
1 Daystarter (DST) в ETB
Br23,2811838
1 Daystarter (DST) в KES
KSh20,0593313
1 Daystarter (DST) в JOD
د.أ0,11008643
1 Daystarter (DST) в PLN
0,5651828
1 Daystarter (DST) в RON
лв0,6800826
1 Daystarter (DST) в SEK
kr1,459538
1 Daystarter (DST) в BGN
лв0,2608536
1 Daystarter (DST) в HUF
Ft52,1738254
1 Daystarter (DST) в CZK
3,2544592
1 Daystarter (DST) в KWD
د.ك0,04751262
1 Daystarter (DST) в ILS
0,512391
1 Daystarter (DST) в BOB
Bs1,0698103
1 Daystarter (DST) в AZN
0,263959
1 Daystarter (DST) в TJS
SM1,428484
1 Daystarter (DST) в GEL
0,419229
1 Daystarter (DST) в AOA
Kz141,5394739
1 Daystarter (DST) в BHD
.د.ب0,05853679
1 Daystarter (DST) в BMD
$0,15527
1 Daystarter (DST) в DKK
kr0,9983861
1 Daystarter (DST) в HNL
L4,0727321
1 Daystarter (DST) в MUR
7,0694431
1 Daystarter (DST) в NAD
$2,7094615
1 Daystarter (DST) в NOK
kr1,5495946
1 Daystarter (DST) в NZD
$0,2686171
1 Daystarter (DST) в PAB
B/.0,15527
1 Daystarter (DST) в PGK
K0,652134
1 Daystarter (DST) в QAR
ر.ق0,5636301
1 Daystarter (DST) в RSD
дин.15,6776119
1 Daystarter (DST) в UZS
soʻm1 870,7224613
1 Daystarter (DST) в ALL
L12,9169113
1 Daystarter (DST) в ANG
ƒ0,2779333
1 Daystarter (DST) в AWG
ƒ0,279486
1 Daystarter (DST) в BBD
$0,31054
1 Daystarter (DST) в BAM
KM0,2608536
1 Daystarter (DST) в BIF
Fr456,64907
1 Daystarter (DST) в BND
$0,2002983
1 Daystarter (DST) в BSD
$0,15527
1 Daystarter (DST) в JMD
$24,9254931
1 Daystarter (DST) в KHR
626,0874575
1 Daystarter (DST) в KMF
Fr65,83448
1 Daystarter (DST) в LAK
3 375,4347151
1 Daystarter (DST) в LKR
රු47,0219668
1 Daystarter (DST) в MDL
L2,6426954
1 Daystarter (DST) в MGA
Ar693,1687556
1 Daystarter (DST) в MOP
P1,2406073
1 Daystarter (DST) в MVR
2,375631
1 Daystarter (DST) в MWK
MK268,632627
1 Daystarter (DST) в MZN
MT9,921753
1 Daystarter (DST) в NPR
रु21,7673013
1 Daystarter (DST) в PYG
1 101,17484
1 Daystarter (DST) в RWF
Fr224,98623
1 Daystarter (DST) в SBD
$1,2778721
1 Daystarter (DST) в SCR
2,1225409
1 Daystarter (DST) в SRD
$6,1549028
1 Daystarter (DST) в SVC
$1,3555071
1 Daystarter (DST) в SZL
L2,7094615
1 Daystarter (DST) в TMT
m0,5449977
1 Daystarter (DST) в TND
د.ت0,45587272
1 Daystarter (DST) в TTD
$1,0511779
1 Daystarter (DST) в UGX
Sh540,96068
1 Daystarter (DST) в XAF
Fr87,72755
1 Daystarter (DST) в XCD
$0,419229
1 Daystarter (DST) в XOF
Fr87,72755
1 Daystarter (DST) в XPF
Fr15,83754
1 Daystarter (DST) в BWP
P2,2265718
1 Daystarter (DST) в BZD
$0,31054
1 Daystarter (DST) в CVE
$14,7522027
1 Daystarter (DST) в DJF
Fr27,48279
1 Daystarter (DST) в DOP
$9,8518815
1 Daystarter (DST) в DZD
د.ج20,2596296
1 Daystarter (DST) в FJD
$0,357121
1 Daystarter (DST) в GNF
Fr1 350,07265
1 Daystarter (DST) в GTQ
Q1,1862628
1 Daystarter (DST) в GYD
$32,4281395
1 Daystarter (DST) в ISK
kr18,94294

Источники Daystarter

Для более глубокого понимания Daystarter рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Daystarter
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Daystarter

Сколько стоит Daystarter (DST) на сегодня?
Актуальная цена DST в USD – 0,15527 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DST в USD?
Текущая цена DST в USD составляет $ 0,15527. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Daystarter?
Рыночная капитализация DST составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DST?
Циркулирующее предложение DST составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DST?
DST достиг максимальной цены (ATH) в 9,000678643817682 USD.
Какова была минимальная цена DST за все время (ATL)?
DST достиг минимальной цены (ATL) в 0,000580213942630201 USD.
Каков объем торгов DST?
Объем торгов за последние 24 часа для DST составляет $ 66,52K USD.
Вырастет ли DST в цене в этом году?
DST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DST для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Daystarter (DST)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор DST в USD

Сумма

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0,15527 USD

Торговля DST

DST/USDT
$0,15523
-1,37%

